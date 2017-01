Három napra áram nélkül maradt

– Nem tudok mosni, gyertyával világítok. Még szerencse, hogy nem árammal fűtök, de elhiheti, hogy így is nagyon rossz ez az egész – mondta tegnap délelőtt a csanádpalotai Prágai Erzsébet . A Petőfi utcában lakó idős asszony még péntek este maradt áram nélkül. Várt másnap reggelig, abban bízott, hogy csak átmeneti áramkimaradásról van szó, de miután szombaton sem tudta felkapcsolni a villanyt, szerelőt hívott. A szakember pedig megállapította, hogy a ház elektromos rendszerével nincs gond, az a baj, hogy a villanypóznáról érkező vezetéken nem jön az áram.A szerelő, Boros László elmondása szerint többször próbálta bejelenteni a hibát azon a telefonszámon, amit az áramszolgáltató a számlalevélen megad, de nem járt sikerrel. Lapunknak azt mondta, nagyon régóta van a szakmában, és gyakran kell hasonló bejelentést tennie; korábban ezzel nem volt gond, az utóbbi időben viszont többször is. Végül hétfő délelőtt bement a polgármesteri hivatalba, ahol az egyik ügyintéző segítségével elektronikus úton jelezte a hibát. Ezt követően kapott végül ígéretet arra, hogy még aznap elhárítják a hibát – ez kora délutánra meg is történt.Kerestük az áramszolgáltatót, hogy megtudjuk, miért volt ilyen nehézkes a hiba bejelentése, amint választ kapunk rá, visszatérünk a témára. Mi mindenesetre kipróbáltuk, elérhető-e a hibabejelentő. Tegnap délután 4 órakor telefonáltunk – szerencsénk volt, szinte azonnal beszélni tudtunk az ügyfélszolgálatossal. Aki annyit azért elmondott, előfordul, hogy torlódnak a hívások, ha sok a bejelentés. Valószínűleg ez történhetett a hétvégén is, hiszen az egész térségben erős szél és zord időjárás volt, ami miatt meghibásodásokból is sok lehetett.