Háromezres utalvány iskolakezdésre

1661 makói gyerek, az elsősök és a nyolcadikosok kapnak idén is 3 ezer forintos utalvány formájában iskolakezdési támogatást – döntött pénteki rendkívüli ülésén a testület. Ezeket a három helyi papír-írószerbolt bármelyikében elkölthetik olyan árucikkekre, amelyek az iskolában szükségesek. Az utalványok összértéke 5 millió forint.



Tárgyaltak a tanyafejlesztési program pályázatáról is, amely révén 5 millióért napelemes kandelábert kaphat kilenc térségi buszmegálló. 200 milliós önerő nélküli támogatást pedig az ipari park fejlesztésére – utak építésére, a közvilágítás bővítésére, szennyvíz- és esővíz-elvezető csatornák építésére – kér a város. Hadik György (Fidesz–KDNP) ez utóbbival kapcsolatban hangsúlyozta: vonzóvá kell tenni az ipari parkot, hogy jöjjenek a jól fizetett munkahelyeket kínáló befektetők.



Kompromisszumkésznek mutatkozott Farkas Éva Erzsébet polgármester, illetve a testület fideszes többsége a tervezett makói köztéri harang ügyében. Az előterjesztés szerint a haranglábat, illetve a történelmi egyházak jelképeivel díszített harangot a Széchenyi téren helyezték volna el októberben, annak tiszteletére, hogy az idei esztendő az egyházak éve. A város vezetője meg is indokolta a helyszínt: a főtéri szökőkútnál szokás tartani az adventi ünnepségeket.



Török Miklós (DK) úgy vélte, ott a harang nem lenne esztétikus, helyette a görögkatolikus temető melletti teret javasolta. Az ötlet tetszett a körzet fideszes képviselőjének, Sánta Sándornak is. A független Marosvári Attila pedig úgy vélte, a főtér már így is túlzsúfolt, még ha a városi főépítésznek tetszene is ez a helyszín. Az érvek hatottak, Farkas Éva Erzsébetet kérte, vegyék le a napirendről az előterjesztést. Így is lett – legközelebb a hó végén esedékes rendkívüli ülésen lesz szó a harangláb helyéről.