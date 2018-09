Háromnapos fesztivál szórakozással, gasztronómiával és szakmai fórumokkal - A hagymát ünnepli Makó

munka, a gondos növényvédelem ellenére szerény a termés, és ez elsősorban az időjárásnak tudható be. Vöröshagymát másfél, fokhagymát 4 hektáron termeszt – öntözni sajnos nem tudja a földjeit. – A fokhagyma most 80, a dughagymás vöröshagyma pedig 120-130 mázsát adott. Fekete János, a makói székhelyű Országos Hagyma Terméktanács elnöke mindezt megerősítette, mondván: most visszaszorulóban van a termesztési kedv. Ugyanakkor úgy vélte, ettől függetlenül lehet ünnepelni. – A mezőgazdaság ilyen: az egyik év rosszabb, a másik jobb. Szerintem érdemesebb optimista szemlélettel készülni a jövőre – mondta a fesztivál forgatagában.Az idei fesztivált, amelyet Farkas Éva Erzsébet polgármester nyitott meg, egyszerre jellemzi a szakmai és a szórakoztató vonulat. Előbbire példa, hogy ma délelőtt a hagymatermesztést fókuszba állító mezőgazdasági fórumot rendeznek a Koronában, illetve hogy a vállalkozói sziget sátraiban nagyon sok agrárcég kap bemutatkozási lehetőséget. Az utóbbira pedig, hogy szombaton főzőverseny lesz, a közönséget pedig nemcsak helybeli kulturális és hagyományőrző csoportok fogják szórakoztatni, de olyan sztárok is, mint szombaton Korda György és Balázs Klári, a Hősök zenekar, vasárnap pedig Rúzsa Magdi. A gyerekeknek tartanak bábszínházat, játszóházat, várja az ügyfeleket a mozgó kormányablak, a párokat pedig a szerelmesek hídja, amire lakatokat lehet helyezni. A kirakodóvásárban közel száz árus kínálja portékáit, illetve a különböző finomságokat.