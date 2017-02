Hat jelöltről beszélnek a félezres Nagylakon

Határidők



Az ajánlóíveket hétfőtől adják ki, és 20-áig veszik nyilvántartásba a jelölőszervezeteket. Ez a határideje a jelöltállításnak, az ajánlóívek leadásának. Ahhoz, hogy valaki polgármesterjelölt lehessen, 14 ajánlóra lesz szüksége. A nagylakiak március 26-án reggel 6 és este 7 óra között adhatják majd le a voksukat.

Dalmadi Sándornét és Szatmári Lászlónét is foglalkoztatja a választások kimenetele. Fotók: Török János

– Sajnálom, hogy Bandi elmegy. Én a gyárban is együtt dolgoztam vele, nagyon rendes ember, és sokat tett a faluért – mondta a nagylaki főutca egyik buszmegállójában várakozó Szatmári Lászlóné . Akit becenevén említett, az Gyarmati András , a falu decemberben lemondott polgármestere – azért távozott tisztségéből, mert úgy gondolta, ideje, hogy pihenjen, a családnak szentelje a nyugdíjas éveket. Emiatt hamarosan időközi választást tartanak a faluban. Szatmáriné azt mondta, mindenképp elmegy majd szavazni, azt azonban nem árulta el, kire adja a voksát.A faluban többekkel beszéltünk – volt olyan, aki nem akarta vállalni a nyilvánosságot –, és több név is felmerült a jelölteket illetően. Volt, aki már hivatalosan is bejelentette indulását, másokról egyelőre csak feltételezik, hogy belevág. A 476 lelkes községet jelenleg alpolgármesterként irányító Locskai Zoltán például jelezte ezt, ahogyan Vighné Ménesi Zsuzsanna , a polgármesteri hivatal pénzügyese és Kolozsvári Rozália képviselő is. Másik három név is szóba került beszélgetés közben.

A szintén a buszváróban álló Dalmadi Sándorné azt mondta, úgy gondolja, Locskai Zoltán és Kolozsvári Rozália között dől el a választás. Az új polgármestertől a járdák és az utak rendbetételét, illetve a kóbor kutyák begyűjtését kérné. A most startoló kampánytól pedig Kello Pálné , akit a községháza előtt szólítottunk meg, azt reméli, hogy a jelöltek programját írásban is látni fogja, mert az számon kérhető.– Nincs favoritom, akkor fogom eldönteni, kinek a nevéhez teszem az ikszet, amikor már tudom, ki mit ígért – tette hozzá.