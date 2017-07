Hazafias ügy a tilosban parkolás: ha behajtatják, Románia kapja a Makón feljelentett románok pénzét

Már a kapitány is figyeli

Archív olvasói fotó

„Miért nem szankcionálják a szabálytalan gépjárműveket, államjelzéstől függetlenül?" – firtatta múlt heti cikkünk nyomán a Makón élek nevű, 7700 tagú Facebook-csoportban egyik olvasónk. Ezen a fórumon újabban a hétvégén, tilos helyen álló autók fotói alatt vitatják meg a városlakók, mit kellene kezdeni a problémával (2017. június 29.: Lefotózzák a tilosban parkoló románokat). Sok belvárosi polgárral előfordult már, hogy indult volna valahová, de nem tudott kiállni a kocsijával, mert a bejárón állt egy idegen autó. A helyiek meg vannak győződve arról, hogy azért parkolhatnak ilyen rendetlenül a fürdővendégek, mert ők hozzák a pénzt a városnak, és emiatt van egy hallgatólagos megállapodás a rendőrség és az önkormányzat között.„A Makói Rendőrkapitányságnak semmilyen együttműködési megállapodása nincs sem a fürdővel, sem az önkormányzattal az »elnézőbb« parkolásra vonatkozóan. A rendőrök a mindenkori jogszabályoknak megfelelően szabnak ki helyszíni bírságot, vagy tesznek szabálysértési feljelentést a szabálytalanul parkolókkal szemben" – reagált ezzel kapcsolatos kérdésünkre a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. A hatóság szerint a rendőrök kiemelten kezelik a tilosban parkolást, azért is, mert a városban nem kell fizetni ezért, és elég könnyen lehet üres helyet találni.Olyan adatot, hogy mennyi tiltott helyen várakozót büntettek meg, és közülük mennyi volt a külföldi, nem tud adni a rendőrség. Viszont a rendőrök is Makón laknak, látják, mi a helyzet. Információink szerint nemcsak a „közterületi állomány", hanem már a rendőrkapitány is nézi hétvégenként a belvárost.

Bemondják, de minek?

Pókos autóval nem lenne kérdés

Ha a tulajdonost a kocsinál találják, 10 ezer forint a megszabott bírság. Ha nincs ott, 20 ezer forintos tétellel indul a szabálysértési eljárás. A fürdő hangosbemondója be szokta olvasni a tilosban parkoló kocsi rendszámát, a tulajdonos azonban rendszerint nem jön ki, ez nem véletlen. A Makón élek csoportban is emlegették: nincs foganatja az intézkedésnek, mert a csekket úgysem fizetik be a külföldiek.Információink szerint igenis be lehet hajtani az Európai Unió területén az ilyen büntetést. Csakhogy a behajtás költsége ez esetben Magyarországot terheli, a bírság összege viszont – ha román a kocsi tulajdonosa – Romániát illeti. Az sem jelenthető ki, hogy a külföldi nem fizet. Tudunk 50 ezer forintra megbírságolt szerbiai autóról, amely rokkantparkolóban állt, és amelynek sofőrje fél órán át tartott kiselőadást arról, milyen barátságtalan lépés volt ez, mert ő többet biztos nem jön a fürdőbe.Ha tényleg keményen büntetni akarnának Makón, és a város pókos autóval elszállíttatná a renitenseket, mint Szegeden, abból elvileg komoly bevétel származhatna. A tavalyi dátumú helyi önkormányzati rendelet szerint aki nem egyszerűen tilosban parkol, hanem a közösségi együttélés szabályai ellen vét – például parkosított részre áll kocsijával –, 50 ezres helyszíni vagy 150 ezres közigazgatási bírsággal sújtható – derül ki Szabó Sándor jegyzői feladatokat ellátó jogi irodavezető válaszából. Az önkormányzat és a rendőrség azonban inkább abban hisz, hogy a problémát tájékoztató táblák kihelyezésével, szórólapokkal lehet megoldani. Amikor a fürdő mellett többen is tilosban állnak, a közeli Hollósy Kornélia utcai parkoló rendszerint üres.