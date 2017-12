Helyi vállalkozók, magánemberek adták össze a rászoruló gyerekek karácsonyát Makón - fotók

A gyerekek jól érezték magukat a sportcsarnokban. Fotók: Szabó Imre

– Tavaly is nagyon jól éreztü itt magunkat, ülönösen a zenés műsort szeretjü nagyon – mondta a makói édesanya, Mede Mariann kislánya, Emese árnap kora délután az Erdei János Sportcsarnokban. Itt rendezté meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek karácsonyi ünnepségét, ahol az apróságokat nem csak elszórakoztattá , de ajándékokkal is meglepté . Emese egyébként ét testvérével, Virággal és Pannával együtt érkezett, de rajtuk ívül is van még neki négy.

A gyerekeket a város támogató jóvoltából lepte meg: az önkormányzat egyik alapítványa ennek érdekében még novemberben felhívást tett özzé és erre összesen 43 vállalkozó, illetve magánember adott össze 1,2 millió forintot – tudtuk meg Farkas Éva Erzsébet polgármestertől, aki még az ünnepi műsorban is szerepet vállalt.

A pénzből 230 család 359 gyerekét sikerült ajándékcsomaggal meglepni – valamennyien rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. A csomagokban fejlesztő játékok és társasjátékok voltak.

Makón a mindenkinek szóló szokásos adventi ünnepségsorozaton ívül rendeztek, illetve rendeznek ülön ünnepséget a többi gyereknek és az időseknek is, emellett adománygyűjtő akciókat is szerveztek.