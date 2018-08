Hétszer utasították el az önkormányzat pályázatát, nyolcadszorra nyertek: 72 millió forintból újult meg a pitvarosi ovi

– Már 2009-ben is pályázott az akkori önkormányzat az óvoda felújítására, sajnos sikertelenül. De nem adtuk fel. Végül a nyolcadik pályázatunk nyert. Ennek az eredménye az, amit most látnak – jelentette be a felújított óvoda avatóünnepségén Radó Tibor, Pitvaros polgármestere.A gyermekintézményre mintegy 72 millió forintot költött az önkormányzat. Az épületben korábban egy szolgálati lakás is volt, amelyben tornaszobát, betegszobát és raktárt alakítottak ki. Az óvodának szinte csak a falai maradtak a régiek, teljes körű felújításon esett át. Új nyílászárókat kapott az épület, belül új burkolatok készültek. Az óvoda energiaellátása környezetbarát és takarékos. Kívülről is megszépült az épület.Az óvoda avatásán sok szülő és kisgyerek is részt vett. Bár a csoportszobákban még csak a bútorok találhatók, a héten már minden a helyére kerül, a játékok is. A gyerekek szeptemberben már birtokba is vehetik a megszépült ovit.Az ünnepségen szalagátvágásra is sor került. A polgármesternek ebben két önként jelentkező ovis segített. Az intézményt Kasuba Róbert plébános áldotta meg.Az oviavató után az épülettel szemben lévő Petőfi téri sportpályán és játszótéren folytatódott az ünneplés. Fellépett a Répa-Retek-Mogyoró együttes, majd a kicsik játékos vetélkedőkön és lovas kocsikázáson vehettek részt. A Karitász Egyesület pedig palacsintával lepte meg az aprónépet.