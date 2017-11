Hetvenöten sértették meg a makói házirendet

Mi a közös abban, ha valaki nem helyezi ki otthonára a házszámtáblát, ha a képviselő-testület engedélye nélkül használja Makó zászlaját vagy címerét, illetve ha póráz nélkül sétáltat kutyát, vagy a temetőben oda nem illő módon viselkedik? Az, hogy aki így tesz, megsérti a közösségi együttélés helyi szabályait, és ezért akár 150 ezer forintos bírságot is kivethet a jegyző.



A Maros-parti városban éppen egy esztendeje hozták meg az erről szóló, egyébként igen terjedelmes rendeletet, amely – hogy az életszerűbb példákból is idézzünk – azt is büntetni rendeli, aki a szemétben turkál, vagy hagyja, hogy a telkét felverje a gaz, illetve engedély nélkül taxizik.



Kíváncsiak voltunk, egy év alatt hányszor alkalmazták a helyi jogszabályt, amelyhez hasonló egyébként a megye minden városában létezik. A városházán megtudtuk, 2017-ben eddig 75 esetben indult eljárás a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet alapján. Közigazgatási bírságot 24 esetben szabott ki az önkormányzat, összesen 225 ezer forint értékben. A kiszabott legkisebb büntetés 5 ezer, a legmagasabb 50 ezer forintos volt. A leggyakrabban a közterületek és magánterületek tisztán tartásával kapcsolatos problémák miatt kellett lépnie a hatóságnak. Ilyen például az ingatlan vagy az előtte levő terület elhanyagoltsága, a nyakig érő gaz, illetve a ház elé lerakott építési törmelék.