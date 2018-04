Hidegháborús bunker a makói fürdő mellett

– A hatvanas években kibékíthetetlen ellentét volt a béketábor és a rothadó kapitalizmus között – emlékezett a 77 esztendős Vida Sándor, aki annak idején az úgynevezett műszaki mentő szakszolgálat parancsnoka volt. Ilyen minőségében 1967-től 20 éven át gyakran megfordult a mai Makovecz téren lévő hidegháborús bunkerben – így tudott mit mesélni róla most az érdeklődőknek.A szakkifejezéssel védett vezetési pontnak nevezett, 130 négyzetméteres, 2,2 méter belmagasságú, megerősített falakkal és födémmel rendelkező föld alatti létesítményt valamikor a hatvanas évek közepén alakították ki, és célja az lett volna, hogy ha támadás éri a várost, innen szervezzék meg a védekezést, az emberek kitelepítését.Egy alkalommal, mint megírtuk, nemcsak gyakorlatképpen, hanem élesben is használták. Igaz, akkor nem az imperialisták fenyegették Makót, hanem a Maros, méghozzá 1970-ben. Azóta itt megállt az idő, minden használati tárgy, berendezés a múlt rendszert idézi.A bunkerrendszerbe egy gázzáró zsilipajtón keresztül lehet bemenni. Rendelkezik gépházzal, mellékhelyiséggel, zuhanyfülkével is. Legfontosabb része az az iroda jellegű, székekkel, asztalokkal puritán módon berendezett központi kis terem, amely az operatív irányítás helyszíne lett volna.Az asztalokon most is régi, tárcsás telefonokat, üres aktatáskákat, a falakon korabeli szabályzatokat, térképeket látni. A bunkerrendszerrel egy probléma van: erősen vizesedik, penészedik, így az érzékenyebbek csak védőmaszkkal merészkedhettek a mélybe.A különleges létesítmény iránt óriási volt az érdeklődés: többtucatnyian, váltott csoportokban nézték meg. Azt, hogy ez akár turisztikai nevezetesség is lehetne, hiszen hasonló nem sok maradt meg az országban, lapunkban már több mint tíz esztendeje felvetettük, és most is sok résztvevő javasolta.Halász Tamás egyesületi alelnök azt mondta, ez tényleg jó lenne, különösen, hogy ez a Hagymatikumtól alig néhány méterre található. A problémát az jelenti, hogy a pincének nincs külön bejárata, csak a lépcsőházon keresztül lehet oda lejutni.