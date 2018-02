Hildáék négy gyereket nevelnek, egyikük drogfüggő volt, egy másik oxigénhiánnyal született - dolgozna, de nem kap munkát

Nagy Hildáéknál a fűtés a legnagyobb probléma. Fotó: Frank Yvette

– Fogytán van a tüzelőnk, nincs hűtőnk, mikrónk, szűkölködünk. Pedig úgy érezem, mindent megpróbáltam, hogy ne így legyen – mondja a makói Nagy Hilda. A négygyermekes édesanya a makói Sarkantyú utcában, Honvéd városrészben lakik egy kis parasztházban.

Nagy Hilda (jobbról) a rezsit mindig befizeti, így egész hónapra 40-50 ezer forintból élnek. Fotó: Frank Yvette

A házon legalább nincs hitel, de ezenkívül nem sok mindennek tud örülni az anyagiakat illetően a család. Mostanában mindenütt azt hallani, hogy munkaerőhiány van, és aki akar, talál magának állást. Az asszony példája azt bizonyítja, ez alól azért vannak kivételek. – Csak a közelmúltban 4 helyi gyárba adtam be a jelentkezésemet. Egyik helyen sem jártam sikerrel, és nem értem, miért – mondja elkeseredve. Az nem valószínű, hogy hátrányos megkülönböztetés érte volna, hiszen mint mondja, a legtöbb helyen dolgoznak rokonai, volt, ahová kifejezetten valamelyikük biztatására jelentkezett, és ők is romák.

Hilda tizenéves kora óta dolgozik. Mostanáig közmunkás volt, ami mellé, ha talált, alkalmi munkákat, például hagymapucolást vállalt. Februártól már nem lesz közfoglalkoztatott. A párja alkalmi munkákból él, mert csak 4 órás munkákat vállalhat – amikor beszélgettünk, azért nem tudtunk vele találkozni, mert épp ezt csinálta.Mindketten csak 8 osztályt végeztek, szakmájuk nincs. A férfi azért csak 4 órát tud dolgozni, mert ápolási díjat kap a legkisebb gyerek, az oxigénhiánnyal született, fogyatékos Szebasztián mellett – ő 8 éves, a Pápayban tanul. Ő közös gyerek. A 15 éves Dorina Csongrádon tanul felszolgálónak, Alex az Almási-iskolában, ő 12 éves. A családhoz tartozik egy 19 éves fiú is, aki fodrásznak tanult Szegeden, de az iskolát nem fejezte be, mert rossz társaságba keveredett, drogozni kezdett. Nemrég jött vissza a rehabilitációból, most állást keres.Hilda úgy számol, a család összbevétele havonta 170-180 ezer forint. – Először kifizetem a tartozásainkat, aztán a rezsiszámlákat. Marad havi 40-50 ezer, ebből élünk – mondja. Alkalmanként 3-4 ezer forintból főz az egész családnak. Amikor vásárol, mindig az akciókat figyeli. Tüzelőt tavaly az önkormányzattól kaptak, de legközelebb február végén kérhetnek fát.– Az minden reményem, hogy előbb-utóbb mégiscsak felvesznek valahová. Ha végképp nem, lehet, hogy a párom fog próbálkozni, és én maradok itthon Szebasztiánnal – mondja a jövőről.