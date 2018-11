Hímzések is őrzik a múltat Klárafalván

Fotó: Szabó Imre

– Öröm rájuk nézni, ráadásul ez a fajta elmélyült munka mindig megnyugtatott, kikapcsolt – mondta a 72 esztendős Farkas Rozália, akinek ugyancsak látható néhány alkotása azon a kiállításon, amely a faluban egykor készült hímzéseket mutat be. Ma már nem hímez, az egészsége nem engedi, de fiatalkorától csinálta, és rengeteg terítő, asztali dísz, falvédő került ki a kezei közül.A hagyományos hímzésekből nyílt tárlatot Börcsök Attila, a makói József Attila Múzeum gyűjteménykezelője állította össze, majd Fekete József polgármester köszöntője után Szikszai Zsuzsanna igazgató nyitotta meg a faluházban. A munkák közül a legrégebbi bő százesztendős, de olyan is van, ami a hetvenes–nyolcvanas években készült.A múzeumigazgató azt mondta, az ember ősi vágya, hogy a legszerényebb körülmények között is alkosson valamit, kifejezze önmagát, és erre jó példát mutatnak nagyanyáink hímzései. Hozzátette: ezeknek az értékét ráadásként az adja, hogy mindegyik darab mögött ott egy ember, egy történet, egy élet. A kiállítás pedig abba is bepillantást enged, hogy Klárafalva milyen gazdag múlttal büszkélkedhet.