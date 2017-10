Hitel is kell a távhőrendszer felújításához Makón

A jelenleg 799 lakást és 106 közintézményt, üzletet és irodát ellátó makói távhőrendszer kiépítését 1958-ban kezdték, és a hetvenes–nyolcvanas évek fordulójára fejezték be. Azóta a szokásos karbantartásokat leszámítva nemigen nyúltak hozzá, így mostanra elavult, komoly hőveszteséggel üzemel.



A csütörtök délelőtti testületi ülésen Farkas Éva Erzsébet polgármester a korszerűsítés szükségességét olyan adatokkal igazolta, amelyek szerint a fűtési hőveszteség 30, a melegvíz-szolgáltatási pedig 60 százalékos. Előbbit a felére, utóbbit a harmadára lehet csökkenteni azzal a 774 millió forintos beruházással, amelyhez most 50 százalékos pályázati támogatást is kaphat a város. A korszerűsítés a kazánházra, illetve a kazánokra is kiterjed majd, utóbbiak vezérlése automatikus lesz.



Az egyhangúlag elfogadott előterjesztés szerint az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltató, a Városgazdálkodás részben a beruházás eredményeként jelentkező megtakarításból, részben banki hitelből fogja finanszírozni az önerőt. Három bank ajánlata közül választották ki a legkedvezőbbet – tíz évig, évi 24–27 millió forintot kell majd fizetni. A független Marosvári Attila azt javasolta, az önerőhöz a város próbáljon központi támogatást szerezni, és azt is, hogy ösztönözze az önkormányzat a hálózat bővítését. A polgármester mindkét felvetéssel egyetértett.