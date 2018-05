Hivatalosan is megkezdődött a városnapi ünnepségsorozat Makón - fotók

– Ahogyan 1699-ben, úgy most is az újjászületés és a megújulás időszakát éljük – mondta pénteken délelőtt, a zászlófelvonást követően a városházán Farkas Éva Erzsébet polgármester a városnapi ünnepi testületi ülésen. Mint fogalmazott, a kormánnyal együttműködő polgári városvezetés lehetőséget kapott arra, hogy új korszakot nyisson. Több milliárdos beruházás indult, ami élénkíti az idegenforgalmat, vonzza a befektetőket és javítja az életkörülményeket az egész térségben. Hozzátette: a további sikerek záloga a közmegegyezés – ahhoz, hogy Makó továbbra is sikeres legyen, összefogásra és együttműködésre lesz szükség.Az ülés végén a polgármester, illetve Czirbus Gábor alpolgármester átadta a kitüntetetteknek a Makó Városért emlékplakettet, illetve a makói emlékérmet. Az előbbit Szentpéteri Csilla zongoraművész, zeneszerző, a jubiláló VargaBalett Táncműhely, illetve a Makói Általános Iskola szintén jubiláló művészeti intézményegysége kapta, az utóbbit pedig Ádók János, a makói focicsapat gyúrója, Wangtae Lim videóművész, Vargáné Szalados Klára gyógypedagógus, két orvos, Ember Pál és Tiszlavicz László, Farkas Erika, a makói hajléktalan szálló vezetője valamint a Forgatós Táncegyüttes. A díjakat nem tudta mindenki személyesen átvenni.A városnapi programsorozat délután Makó főterén folytatódik, ahol kézművesek kínálják portékáikat, a gyerekeket játszóház fogadja, a felnőtteket pedig többek között Luigi szórakoztatja. A zenepavilonban megyei fúvóstalálkozót tartanak, este Oláh Gergő, illetve Veréb Tamás lép fel a nagyszínpadon. A szökőkút környékére szombaton is érdemes lesz kilátogatni: egész nap váltják egymást a szórakoztató programok, a nap sztárvendége Kasza Tibi lesz.