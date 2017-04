Hogyan védjük meg magunkat és értékeinket?

A biztonságos közlekedésről és a vagyonvédelemről szól elsősorban az a bűnmegelőzési program, amelyet a makói önkormányzat a városi rendőrkapitánysággal indít – jelentette be csütörtökön Farkas Éva Erzsébet polgármester és Palicz András városi rendőrkapitány.A május közepétől augusztus végéig tartó projekt részeként előadásokat, rendőrségi bemutatókat tartanak főként diákoknak és időseknek, tanácsokat adnak ahhoz is, hogyan ne váljunk áldozattá. A város honlapján aloldal is nyílik a témában. Az önkormányzat a programra 1,5 millió forint központi támogatást nyert.