Homonnai Nándorra emlékezik Makó: nemcsak a kiállítás, de programkavalkád is várja az érdeklődőket a múzeumban

Homonnai nyughelye a jángori neológ zsidó temetőben található. Fotók: Szabó Imre

Több mint 16 ezer darabos üvegnegatív-gyűjteményét sikerült megmenteni, és ezek a helybeli lokálpatrióta helytörténész, Halász Tamás jóvoltából már digitalizált formában, a világhálón is megtekinthetők.

– Megörökítette Juhász Gyulát, József Attilát és Móra Ferencet, de Espersit János otthonáról, dolgozószobájáról is készített felvételeket, amelyek később irodalomtörténeti jelentőségűvé váltak – mondta többek között az 1880-ban született és 1927-ben elhunyt Homonnai Nándorról, Makó talán legnevesebb fotográfusáról a tegnapi megemlékezésen Farkas Éva Erzsébet, a város polgármestere.Mint elhangzott, az elkészült képek minőségéről híres műterme a Deák Ferenc utcában, a most épülő könyvtárral szemben állt. Nem csupán a város középületeit örökítette meg, de számos családi eseményt és a Makón megfordult hírességeket is.A város határán túli jángori zsidó temetőben tartott megemlékezésre több mint tucatnyian jöttek el – a csendes tisztelgést követően sokan helyeztek Homonnai nyughelyére apró kavicsokat. A Homonnai-gyűjteményből ízelítőt nyújtó kiállítás ma este nyílik meg a makói múzeumban. Mivel aznap rendezik a Múzeumok éjszakáját, ezenkívül is számtalan érdekes program várja az érdeklődőket már délután 4-től: lesz kézműveskedés, táncház és tűzugrás, valamint zseblámpás tárlatvezetés is.