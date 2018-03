Hősei előtt tisztelgett Makó

– Aki az életét áldozta az első vagy a második világháborúban ezért az országért, az a függetlenségünkért, a megmaradásunkért áldozta az életét. Mindannyiukra hősként kell tekintenünk – mondta Lázár János honatya-miniszter a makói római katolikus temetőben, ahol felavatták az itt nyugvó honvédok felújított hősi emlékművét és az ugyancsak felújított katonasírokat. Hozzátette: ha az előttünk járó 48-as, világháborús és '56-os hősöknek nem adjuk meg az őket megillető tiszteletet, soha nem leszünk erős nemzet.A sírkertben, mint az előtte szóló Halmágyi Pál történész elmondta, 43 első világháborús hősi halott neve olvasható a fejfákon. Közülük sokan sebesültként érkeztek a makói kórházba, majd itt haltak meg – volt, aki mellé később édesanyja és édesapja is oda temettette magát. A második világháborúban Makó határában is estek el katonák, összesen 218-an; közülük 59-en nyugszanak ebben a temetőben. Sírjaikhoz a 40-es évek végén építettek emlékművet, Nagy Gyula szobrászművész alkotása azonban egészen mostanáig csonka maradt – 70 év és a rendszerváltás kellett ahhoz, hogy a kereszt is állhasson a tetején.A honatya-miniszter, illetve Farkas Éva Erzsébet által ünnepélyesen felavatott emlékművet Alácsi Ervin őrnagy, tábori lelkész és Pálfai Zoltán plébános áldotta meg, s rajtuk kívül megkoszorúzta két alezredes, Hári László és Bátor Ferenc is. A díszsortűz után helybeli diákok vittek egy-egy szál rózsát minden honvédsírhoz, és letehették mécseseiket, virágaikat a fejfákhoz a hozzátartozók.