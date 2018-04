Idén is lesz Makón járdaprogram - 27 utcát érint

Erre a járdára is ráfér a felújítás. Fotó: Szabó Imre

– Jó lesz, ha ez a járda nem lesz hepehupás, töredezett. De ha már felújítják, szerintem ne térkővel csinálják, hanem bitumennel, mert az simább és tartósabb is – mondta a makói Veréb Zoltán , aki kerékpárjával tegnap a Nagyér sétány járdáján át zötykölődött. Ez az egyik a 27 közül, amelyet idén a járdaprogram keretében felújítanak – a bitument egyébként már korábban is foltozták itt. A munka városszerte májusban kezdődik és várhatóan őszre fejeződik be.Testületi ülések, lakossági fórumok visszatérő témája a Maros-parti városban, hogy milyen nehézkes a gyalogosközlekedés a rossz állapotú, tönkrement járdák miatt. Tavaly 110 milliót fordítottak ilyen célra, és 29 utca hosszabb-rövidebb szakaszai újultak meg. A helyszíneket az érintett önkormányzati képviselők javaslatai alapján határozták meg. Már akkor elhangzott: a városban olyan sok a rossz járda, hogy ha minden évben elköltenének rájuk nagyjából ugyanennyit, akkor is legalább 5-6 évbe telne, mire a munka végére érnének.Mivel a makóiak – mint beszámoltunk róla – örömmel fogadták a rekonstrukciót, most folytatódik a sorozat. Ráadásul ezúttal a tavalyinál is többet, 160 milliót fordítanak erre a célra; 27 utcában összesen 6,9 kilométernyi járda újul meg. A legtöbb helyen rövidebb szakaszokat újítanak meg – ezek vannak a legrosszabb állapotban.A keretből most is minden körzet egyenlő arányban részesül. Az sem változik, hogy a munkára helyi vállalkozók kapnak megbízást, most szám szerint 8. Ráadásként a közmunkaprogramban is elkészül további másfél kilométer 11 utcában. Szerte a városban egyébként összesen 23 kilométernyi járda vár felújításra.