Idén is permeteztek, de így sem tudták kipusztítani a kártevőket - Barnul és hullik a makói vadgesztenyefák levele

– Máris itt az ősz, vagy valamilyen betegség pusztítja a Teleki László utca vadgesztenyefáit? – kérdezte egy olvasónk, aki arra hívta fel a figyelmünket, hogy a Teleki László utcában már közmunkások söprik a fákról lehullott, barna leveleket. Laikus szemmel úgy tűnt, nem az ősszel szokásos lombhullásról van szó, mert a gesztenyék tüskés héjazata még zöld volt, ráadásul az is látszott, hogy a még csak félig-meddig megbarnult levelek foltokban barnulnak.Megnéztünk még néhány helyet a városban, ahol ugyancsak sok vadgesztenyefa áll, hogy lássuk, mindenütt hasonló-e a helyzet. Ilyen fák teszik hangulatossá például a Szent István teret, az Úri és Vörösmarty utcát. Azt tapasztaltuk, a Teleki utcai fák sorsában osztozik a többi is. Még olyan fát is láttunk – az Úri utca és a Széchenyi tér sarkán –, amelyen szinte már egyáltalán nem maradtak levelek.– A fák sajnos betegek – erősítette meg érdeklődésünkre a városi főkertész, Baranyi Katalin. Az aknázómoly, illetve különböző gombák okozzák a levélhullást, ami most azért látványosabb, mint a korábbi években, mert a nyarat az elmúlt hetekben záporok kísérték, ami kedvezett a kártevők elszaporodásának. Ez egyébként nemcsak Makón, szerte az országban jellemző idén nyáron.Az önkormányzat a Bogármester Kft. közreműködésével rendszeresen permetezi őket, de a problémát teljesen megszüntetni nem lehet. A szakember igyekezett megnyugtatni azokat, akik aggódnak a fákért, hogy ettől nem fognak elpusztulni, sőt, ha elég hosszú lesz az ősz, akár újakat is növeszthetnek a lehullott levelek helyett. Ez utóbbiakat egyébként nemcsak esztétikai okokból gyűjtik be a közmunkások: ezzel is igyekeznek gátolni a fertőzés terjedését.