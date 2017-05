Időt nyert az apátfalvi zöldséges

Fotó: Kuklis István

Júniusra halasztotta a tárgyalást a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az apátfalvi Kossuth utcai zöldségesüzlet sorsáról. A történet: az önkormányzat képviselő-testülete május elsejei hatállyal felbontotta a Varga Péterrel kötött közterület-használati szerződést.

Vargáék szerint a testület határozata nem szabályos, mert ilyen esetben fel kell ajánlani egy másik helyet, ami nem történt meg. Az önkormányzat szerint Vargáék korábban úgy nyilatkoztak, meg tudják oldani maguk, hogy máshová költöztessék az üzletet. Május 11-én tartották az első tárgyalást, de a bíróságon kiderült: egy adminisztratív hiba miatt az apátfalvi önkormányzat nem kapott értesítést, lapunk cikkéből (2017. május 2.: Bíróság dönt az apátfalvi zöldségüzletről) értesült arról, hogy per lesz. Varga Péter a település előző, szocialista polgármestere, a megyei közgyűlésnek most is képviselője. 2013-ban vette meg a Kossuth utcai zöldségesüzletet, onnantól ő fizette a közterület-használati díjat. Az önkormányzat fel akarja újítani a piacot, a zöldségesbolt helyére pedig ajándéküzletet szeretne. Varga szerint az önkormányzat akkor is fel tudná újítani a piacot és megnyithatná az ajándéküzletet, ha meghagyná az ő zöldségesboltját, ez az egész egy ellene irányuló támadás. Az önkormányzat ezt vitatja.A település jegyzője, Szénási Hanna azt nyilatkozta a makohirado.hu-nak, az üzletet tulajdonosa továbbadta bérbe egy másik apátfalvi lakosnak, és erre a helyi rendelet alapján nem lett volna lehetősége. Varga Péter lapunknak elmondta, nem sértett semmilyen rendeletet, a közterület használatáért fizetett az önkormányzatnak. A területre épített üzlet a magántulajdona, azt adta bérbe, ahogy az előző tulajdonosok is. Arra számít, hogy már a következő tárgyaláson ítélet születik az ügyben.