Ifjúsági klub nyílt a bankfiók helyén

– Érdekesnek tűnik. Nem vagyok bulizós típus, inkább a könyveket szeretem, de ha például lenne egy érdekes író-olvasó találkozó, biztosan eljönnék – mondta a hétvégén megnyílt makói közösségi színtér egyik első vendége, a kilencedikes Lőrincz Kata.A találkahelyet a Makói Fiatalok Akadémiája nyitotta, üzemeltetője az önkormányzat, és érdekessége, hogy a Csipkesoron, az egyik bank két esztendeje bezárt fiókjában nyílt – persze átalakítva, felújítva.– Az, hogy milyen rendezvények lesznek itt, természetesen attól függ, mit szeretnének a fiatalok – hangsúlyozta Kiss Ádám, a létesítmény vezetője, a város ifjúsági referense. A megnyitó napján, mivel volt ilyen kérés, hadtörténeti kiállítást rendeztek, de már akkor felmerült az igény például drogprevenciós programra és sminktanácsadásra.

Akinek további javaslatai vannak, jelezheti a Makói fiatalok nevű Facebook-csoportban, vagy bedobhatja az ötletládába. A színtér nyitva tartása is attól függ majd, milyen sűrűn lesznek programok, az azonban már biztos, hogy a helyi amatőr színjátszócsapat rendszeresen itt fog próbálni.Makón már 7 éve van egy ifjúsági klub: eleinte a régi városháza egyik pincéjében, most a Deák Ferenc utcai szolgáltatóházban található, működtetője egy civil szervezet. Weszelyné Véghseő Henriett önkormányzati képviselő, aki a mostanit avatta, azt mondta, a két létesítmény nem konkurense egymásnak.A másikban elsősorban szórakozni, játszani járnak a fiatalok, a most átadott viszont inkább közösségi színtér. Itt kiállításoknak, ismeretterjesztő előadásoknak, közösségépítő programoknak is szeretnének helyet adni.