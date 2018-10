Igazán rendhagyó szülinapi köszöntést rendezett zenész lányának egy makói édesanya

A köszöntés pillanata. Fotó: Szabó Imre

– Sajnos nagyon ritkán van itthon a lányunk – mondta a makói hagymakereskedő, Rácz Dóra, aki különleges meglepetést, főtéri flashmobot szervezett a most 21 esztendős ifjú hölgy születésnapi köszöntésére. – Volt, hogy szilveszterkor is külföldön volt. Most itthon van, de nem tud hazajönni még a hétvégére sem, zenekari elfoglaltságai miatt – egyébként hegedül. Nagyon hiányzik nekünk, és szerettem volna valamilyen nem mindennapi módon köszönteni – tette hozzá az édesanya.Rácz Dóra a villámcsődület helyszínéül a makói főtér szelfipontját választotta. Az esemény előtt még zárt Facebook-csoportot is szervezett ismerőseinek, barátainak, hogy minél több embert csődítsen a köszöntésre, de gyülekezés közben még a járókelőket is leszólította – voltak is, akik engedtek a kedves invitálásnak. Az anyuka készített a különleges alkalomra egy nagy papírvirágot, és egy köszöntő felirattal díszített szalagot is hozott. Végül éppen 25-en álltak össze, hogy integessenek és boldog születésnapot kívánjanak Pollinak. Az eseményt a maroslelei Kispál Margit videózta le, a felvételt pedig nem sokkal később Dóra küldte el lányának.Az ünnepelt, Rácz Polli Metta Szegeden egyetemista, ilyen minőségében muzsikál – ezért van az, hogy a család ritkán látja. A videó nagyon meghatotta, az meg különösen, hogy ismeretlen emberek is köszöntötték őt. Azt mondta, a kisfilm „nagyon cuki", és tényleg meglepte az édesanyja, akitől ennyire ötletes ajándékra nem is számított.