Illatoznak is a kis harangok, de csak közelről érezni - Virágba borultak a pitvarosi császárfák

Virágba borultak a császárfák Pitvaros több pontján. Az önkormányzat öt évvel ezelőtt ültette az első császárfaligetet, ma már körülbelül 1500 példány díszíti a falut, a legnagyobbak 6-8 méteresek. Radó Tibor polgármester megmutatta, hogy néz ki egy kisebb rönk ebből a fából. A falunak távlati tervei is vannak a fákkal, hasznosítani akarják, például ládákat ácsolnak belőlük.

A védőnői szolgálat udvarán 1200 négyzetméternyi területen ültettek öt éve császárfákat. Most hoztak először virágot. Fotó: Kovács Erika

– Ez az első virágzás. Már tavaly is reménykedtünk, hogy meglátjuk, milyen is a császárfa virága, de hiába vártuk. Idén viszont a település több pontján is kivirultak a különböző életkorú fáink. Biztosan a kedvező időjárás hatására – mondta Radó Tibor polgármester. A császárfák fürtökben hoztak virágot, amik 5-6 centis kékeslilás „harangokból" állnak. Illatuk is van, de csak közelről lehet érezni, nem úgy, mint például a hársfák virágait.A pitvarosi önkormányzat öt évvel ezelőtt ültette az első császárfaligetét, a védőnői szolgálat udvarán. A 30-50 centis csemeték gyorsan megnőttek. A legnagyobbak már körülbelül 6-8 méteresek.– Akkor nem nagyon hitte senki, hogy ezekből tényleg fa lesz, méghozzá gyorsan. De a szemünk előtt cseperedtek. Ma már az önkormányzatnak körülbelül 1500 császárfája van, vagyis mondhatjuk úgy is, minden lakosra jut egy császárfa, amely hozzájárul az oxigéntermeléshez. Sokan otthonra is vettek egy-két tövet. Vannak, akik az egész kertjüket császárfával ültették tele – mesélte a polgármester.Radó Tibor mutatott egy kuglit: egy hároméves császárfa darabját. – Császárfa-bemutatót tartottunk, ahhoz kellett kivágni a fát – mutatta a súlyra könnyű kuglit.– Fiatal kora ellenére igen jó átmérője van. Egyébként a tőből azóta már nőtt egy újabb fa. Több önkormányzat is érdeklődik a tapasztalataink iránt. Vannak, akik csak kérdeznek, mások személyesen is megnézik a fáinkat. Mindenkinek szívesen megmutatjuk – mondta a polgármester.A vágásra érett császárfákat idővel majd hasznosítják Pitvaroson, és tőből újranövesztik. A tervek szerint a téli közmunkán használják fel.