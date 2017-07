Ilyen közelről a földeáki félelem - Álnéven írt levél bírálja a polgármestert

Az agilisabbat választották

Hajnal Gábor elkeseredett a pletykák miatt. Fotó: Kuklis István

„Alulírott Dr. Horvát Gyula, (Budapest) bányászati mérnök, tájékoztatással és segítségkéréssel fordulok Önökhöz." Így kezdődik a levél, amely Hajnal Gábor földeáki polgármesterről szól. Horvát Gyula többek között azt állítja, a község vezetője „nem ismer tiszteletet, alázatot, türelmet a választópolgárok és kollégái iránt", durván beszél, megsértette a háziorvosokat, az egyik testületi ülésen az új plébánost, és a temetőt sem takaríttatja, az emberek pedig félnek.A Horvát valószínűleg álnév: a levél végén már th-val szerepel, pedig a saját nevünket nem szoktuk eltéveszteni. Azt is állítja, 68 éves, és csak a felesége földeáki – ugyanakkor följebb arról van szó, ő maga jól ismerte a polgármester szüleit.Ezt a küldeményt lapunk mellett eljuttatta több országos sajtóorgánumnak, a földeáki önkormányzatnak, a két helyi háziorvosnak, a plébániahivatalnak, az egyházmegyének és Lázár János országgyűlési képviselőnek – legalábbis ezt írja. A földeáki önkormányzathoz biztosan eljutott, mert a képviselők a testületi ülésen elolvasták. A polgármester – a családi életét érintő rész miatt – rendőrségi feljelentést tett.Hajnal Gábor korábban Óföldeákon dolgozott, ott polgármester lett. 2014-ben indult és nyerte meg a választást szülőfalujában, Földeákon, 69 százalékkal. Érdekes helyzet volt, a kampány idején meg is kérdeztük erről a földeákiakat. Akik Hajnal Gábor mellett szóltak, azért akarták őt, mert agilisabbnak tartották, mint ellenfelét, az addigi polgármestert, Vass Imrét.Vajon Hajnal Gábor tényleg türelmetlen, és bántja az embereket, ahogy a levél írja, vagy csak dolgozik, és több konfliktust vállal föl, mint elődje? Nehéz ezt megítélni úgy, hogy – miként a levél írója – a megkérdezett emberek sem vállalták a véleményüket a nevükkel, és fényképen sem akartak szerepelni. A polgármester sem akart nyilatkozni, amíg a rendőrségi vizsgálat le nem zárul.

Önjáró fűnyíró

Jön, biciklivel

Tizenöt megkérdezettből három mondta azt, lehet alapja a polgármestert érintő bírálatnak, közülük két ember már nem helyben dolgozik. Önkormányzati képviselőkkel is beszéltünk – a testületben mindenki független –, ők úgy gondolják, hogy bár a levélből hivatalos ügy lett, mégsem olyan téma ez, ami újságba való, mert állításai hazugak vagy túloznak.Utánanéztek, ilyen nevű bányamérnök nincs is, a cím pedig fiktív a borítékon. Tényleg vannak éles viták a testületi üléseken, de nem szoktak megsértődni egymásra, a polgármester se haragtartó. A választások után az új polgármester Makón leváltotta a régi hivatali vezetőket, cégigazgatókat, Hajnal Gábor ilyet nem tett. Az önkormányzat pedig rendesen dolgozik, a fejlődést láthatja, aki a jót is észreveszi, nemcsak a rosszat. A polgármester nem durva, azt nem is tűrnék.Az orvosokat se bántja, miért bántaná, örül, hogy be van töltve mindkét praxis. Az egyház által fenntartott temető miatt tényleg volt vita az új plébánossal, Olasz Attila atyával, mert az önkormányzat korábban a közmunkások egy részét ott dolgoztatta, erre azonban később már nem volt lehetősége.Az ülésen elhangzott egy félreérthető megjegyzés, amiért a polgármester utóbb bocsánatot kért a plébánostól. Ezt az atya is lezárhatta magában: lapunknak már azt mondta, nem sértette őt meg senki.A templom hirdetőtábláján pedig most olyan közlemény olvasható, hogy köszöni a polgármester családjának adományát, az önjáró fűnyírót, és az önkormányzatnak is az anyagi hozzájárulást a temető fenntartására: „Isten fizesse meg jó szándékukat!" A temetőben a fű frissen nyírva.A művelődési házhoz közeli kocsmában, ahol kisebbfajta könyvtár is van, azt hallottuk, akadt közmunkás, aki morgott, mert a polgármester biciklivel elmegy ellenőrizni őket. Viszont akinek valamilyen kérése van, az megállíthatja. Be is lehet menni hozzá, a községházán rögtön a bejárati ajtó mellett van az irodája.Amit pedig vállal, azt elintézi. A zöldségesnél sem hallottak olyat, hogy bárkit bántott volna. Aznap reggel egy asszony négy láda barackot vett, a polgármester is ott volt épp, segített neki bepakolni a ládákat.

A faluban eltöltött harmadik óra végén, a temetőben az újságírót is utolérte, kerékpáron, miután hiába hívta kétszer a lenémított telefonját.Elkeseredett volt, mert addigra már többen is szóltak neki, hogy egy újságíró arról faggatózik faluszerte, „terrorizálja-e" ő az embereket. Szerinte ezzel meg kellett volna várni, amíg lezárul a rendőrségi vizsgálat a levél ügyében. Egy szuszra mindent elsorolt, ami a lelkét nyomta, a sírkert ügyétől az utcai fák növényvédelméig. Nem kiabált.