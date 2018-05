Indul a makói járdaprogram

A dokumentumok szignálása előtt Farkas Éva Erzsébet polgármester emlékeztetett rá, idén februárban döntött a testület arról, hogy a tavaly megkezdett járdaprogram idei folytatására 160 milliót fog költeni saját költségvetéséből. Minden választókerületre nagyjából 20 millió forint jut, azaz a pénzt arányosan osztották el. Szerencsés egybeesés, hogy a pályázati felhívást követően tegnap ugyancsak nyolc, helybeli vállalkozóval – Földesi-Ép-Ker Kft., Sapi-Vill Bt., Silye és Fiai Kft., Szabó Sándor, Szabókert Plusz Kft., Szak-Ma Center Kft., Tóth-Kása Józsefné, VKÉZ Bt. – tudott megállapodást kötni a város, így mindegyikre egy-egy körzet jut.Mint korábban megírtuk, az idei járdaprogramban 27 utcában összesen 6,9 kilométernyi járda újul meg. A legtöbb helyen rövidebb szakaszokat tesznek járhatóvá – ezek vannak a legrosszabb állapotban. A helyszíneket az érintett önkormányzati képviselőkkel egyeztetve jelölték ki a városháza szakemberei. A munkaterületet a napokban adják át, júniusban indul és szeptember végén fejeződik be a felújítás. Ráadásként a közmunkaprogramban is elkészül további másfél kilométer járda 11 utcában.A polgármester azt is elmondta: jövőre és az azt követő években is folytatják a programot, hiszen a mostani munkák elvégzése után is marad 15 kilométernyi javításra váró járda Makón.