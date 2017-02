Ingyenes lesz a boldogító igen Makón

Nem csak az országzászlóra kell költeni: a Korsós lány szobra felújításra szorul. Fotó: Szabó Imre

– A házasságok támogatása érdekében a párok egybekelése márciustól ingyenes lesz Makón – jelentette be tegnap délután Farkas Éva Erzsébet polgármester a rendkívüli testületi ülés elején, az erről szóló döntés meghozatalakor. A díjkedvezményt akkor veheti igénybe egy pár, ha kettejük közül legalább egyvalaki makói – akkor is, ha a városházán, és akkor is, ha külső helyszínen mondják ki a boldogító igent. Török Miklós (DK) kérdésére a jegyzői iroda vezetője, Szabó Sándor azt is elmondta, hogy ennek biztosítása éves szinten félmilliós bevételkiesést jelent az önkormányzatnak, ezt az összeget azonban a város ki tudja gazdálkodni. Elhangzott az is, hogy a polgármesteri hivatal dísztermét hamarosan felújítják, ezért áprilistól a szertartásokat a Koronában fogják tartani.Tulajdonosként jóváhagyta a testület, hogy az újvárosi Szikszai-iskola területén épüljön fel az új, 2 ezer négyzetméteres alapterületű, 300 fős lelátóval ellátott kézilabdacsarnok. A 600 milliós beruházás azért jön jól a városrésznek, mert ráadásként megszépül a központja, és új parkolókat is kialakítanak – a körzet képviselője, Kádár József (Fidesz–KDNP) örül is neki. Egy másik, ingatlannal kapcsolatos döntés: az önkormányzat csere révén átköltözteti a Hollósy Kornélia utcai Közhivatalok Házába a földhivatalt a régi városháza földszintjéről. Ezzel az épület kiürül, megnyílik a hasznosítás lehetősége.

Május végére elkészül és a Csanád vezér téren, a Korsós lány szobrának helyén állhat majd az eredetileg 75 évvel ezelőtt épített, majd 5 évvel később lerombolt makói országzászló. A szobrot a Kossuth, a Bolygó és a Baross utca által határolt kis, háromszög alakú térre viszik át. Mint megírtuk, a beruházásra 10 millió forintot különített el költségvetéséből a város. Most – ugyancsak Török kérdésére – az is kiderült, hogy magánszemélyek, vállalkozók nagyjából ugyanennyit adtak össze a nemes célra. Hadik György (Fidesz–KDNP) erre reagálva mondta, ő további felajánlással is megtoldja a közadakozáson összegyűlt pénzt, de Törököt is kérte, hogy nyissa meg a pénztárcáját.