Irtja a város, mégsem tűntek el a makói patkányok - videó

Matajsz Jánosné hiába szerzett be irtószert, a patkánylyukakon mindig újabb csapatok érkeznek az udvarára. Fotó: Szabó Imre

– Van, hogy esténként 30-40 patkány is megjelenik az udvaromon. Képzelheti, milyen jót tudok így aludni – panaszolta a makói Honvéd városrészben, a Táncsics Mihály utcában lakó Matajsz Jánosné. A rágcsálókat le is videózta az ablakból – az éjszaka készült felvételen csakugyan valóságos invázió látható. Amikor nála jártunk, megmutatta, hogy az állatok a hátsó kerítésen túli, elhanyagolt, lakatlan portáról jönnek át a kerítés tövében fúrt lyukakon. De találkozik velük olykor a fáskamrában is.– Tavaly volt 150 szárnyasom, de a felét leölték a patkányok. Idén már nem tartok, mert így semmi értelme – tette hozzá Matajsz Jánosné.

Fotó: Szabó Imre

A városrészben legutóbb októberben szervezett patkányirtást az önkormányzat. Ebből a szempontból mindig Honvédban a legnagyobb a baj Makón, mert sok az állatoknak búvóhelyet jelentő lepusztult porta. A város évente kétmillió forintot költ irtásra. A helyzet megoldását ugyanakkor nehezíti, hogy a magántulajdonban lévő romokhoz az önkormányzat nem nyúlhat. Pedig – Matajszné is ezt mondja most – enélkül szélmalomharc a rágcsálók elleni küzdelem. Ő már meg sem tudja mondani, hány doboz különböző vegyszerrel próbálkozott. A napokban egyébként az önkormányzattól is kapott két zacskóval. A szomszédos telek egyébként végrehajtás alatt áll, előző gazdájáról az asszony nem tud semmit.

Megkérdeztük a városházán, mikor lesz Honvéd városrészben a következő patkányirtás, illetve hogy milyen segítséget tud nyújtani az önkormányzat a rágcsálóinváziótól szenvedőknek. Azt írták, most nem érkezett bejelentés ebből az utcából, de ha érkezik, megvizsgálják. Ezt az önkormányzat hatósági csoportjánál, illetve a Városgazdálkodás Návay téri irodáján lehet megtenni. Augusztus óta, tehát az elmúlt negyedévben egyébként összesen hét bejelentést kaptak rágcsálók felbukkanásáról, és ezeken a helyeken a múlt héten is irtottak. Ettől függetlenül a városrészben decemberben lesz idén még egy irtás az Alföldvízzel közösen.A közlemény arra is kitér, hogy az előző évekhez képest jelentős mértékben csökkent a bejelentések száma. Ez arra enged következtetni, hogy a rágcsálók száma a rendszeres irtásnak, a közterületen található illegális lerakók megszüntetésének és a nyílt csapadékcsatornák karbantartásának köszönhetően lecsökkent.