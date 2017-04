Ismét ingyen kijavították a zsinagógás emlékmű hibáját

Váratlanul, egyik napról a másikra cserélték ki a Csanád vezér téri emlékmű elülső üveglapját a napokban, a munkáról így mi sem tudtunk fotót készíteni. Hosszú idő után mindenesetre végre látható rajta az egykori neológ zsinagóga képe, ahogyan azt a különleges műalkotás megálmodói szerették volna.



Az emlékjelet az időközben baráti társasággá alakult Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület kezdeményezésére 2014-ben, a neológ zsinagóga átadásának 100. és a holokauszt 70. évfordulóján állították a lerombolt templom helyéhez közel. Az már néhány hónappal az avatás után látszott, hogy az állapota romlik. Egy 2,3-szor 2 méteres, 60 centi széles fekvő hasáb formájú, grafitszürke üvegtestről van szó, amelynek elején a zsinagóga homlokzati képe látható, belsejében pedig szimbolikus kőhalom.



A gondot a belső párásodás okozta, ami miatt az elülső üveglapra belülről ragasztott, a zsinagógát ábrázoló matrica elkezdett leválni – pedig eredetileg úgy volt, az épület képét más technológiával ábrázolják, belegravírozzák az üveglapba. A hibát garanciális javítás keretében orvosolták ugyan, kicserélték az előlapot, de arra meg olyan halványan vésték rá az épület képét, hogy csak egészen közelről látszott. Ezért volt szükség a mostani, újabb cserére.



Mint megtudtuk, a javítás ezúttal sem került pénzbe, az üveglapot pedig az orosházi üveggyárban készítették. Az emlékjel állításához egyébként annak idején az egyesület 10 millió forintos központi pályázati támogatást kapott, de segített a város is egymillióval – a 13 milliós beruházáshoz szükséges további pénzt civil adományozók biztosították. Most városi tulajdonban van, környezetét hamarosan parkosítják, padokkal is ellátják.