Ismét irtják a patkányokat Makón

A szakszerűen végzett irtás csak a rágcsálókat veszélyezteti. Fotó: Szabó Imre

– Kétmillió forintot irányzott elő a város idén rágcsálóirtásra, de ha kell, ennél többet is költ rá – mondta Kovács Sándor önkormányzati képviselő tegnap a Csanád vezér téren, ahol reggel megkezdődött az önkormányzat és az Alföldvíz közös, soron kívüli akciója. Mint lakossági panaszok, illetve egy sajtótájékoztató alapján beszámoltunk róla, Makó belvárosában az utóbbi időben elszaporodtak a patkányok. Olvasóinktól kapott fotókat is közöltünk az állatokról.

A városatya azt mondta, azért most tartják a rendkívüli irtást, mert most értek véget az utcafórumok, és az ott elhangzott panaszok alapján állították össze a listát a célpontokról. Hozzátette: ha a probléma nem oldódik meg, megismétlik az akciót. Diós Zsolt , az Alföldvíz szóvivője azt is elmondta, hogy a cég negyedévente egyébként is irtja külső cég bevonásával a rágcsálókat. Forgalmas, lakott területen úgy helyezik ki az irtószert, hogy ezt csak az állatok találják meg. Az egyik belvárosi helyszínen meg is mutatták, miként: a lyukakba szórják.Hogy most miért lepték el a kellemetlen rágcsálók a belvárost, arra az egyik magyarázat az lehet, hogy a városban folyó építkezések miatt élőhelyeiket megbolygatták. Kovács Sándor ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy vonzza ezeket az állatokat a kóbor kutyáknak, macskáknak kirakott élelem. Emlékeztetett, hogy magánterületen az ingatlan tulajdonosának is figyelmet kell fordítania a patkánymentesítésre.