Ismét mozi lesz a Págerben

Tudta?



Nagyjából a rendszerváltásig két mozi volt Makón. A későbbi Páger Vörös csillag néven, illetve a mostani Korzóban a Szabadság. Sőt, a hatvanas évekig a mai Csipkeházak helyén lévő épületsorban egy harmadik is üzemelt, a Dózsa.

Mint megtapasztaltuk, a Páger mozi egykor szebb napokat látott épülete alaposan leromlott azóta, hogy egy évtizede, az utolsó vetítés után bezárták. Mint Farkas Éva Erzsébet polgármestertől tudjuk, az épületegyüttes felújítására már van tervezői megbízása a városnak a Makovecz-tervezőirodával. A kiviteli terveken májusig dolgoznak, ősszel kezdődhet a munka. Az már biztos, hogy a régi vetítőterem helyén rendezvényterem lesz, de egy kisebb, 70-80 férőhelyes mozi kialakításáról is szó van. Ezt bizonyára örömmel fogadják olvasóink, akik valóságos ötletbörzét tartottak a lapunk által alapított, Makón élek nevű Facebook-csoportban arról, mi legyen az épület funkciója a felújítás után, és a legtöbben vetítéseket kértek.Makón most is van filmszínház: 2014 óta, a Hagymaházban. A vetítéseket legfeljebb 200 fős közönségnek tartják 8 méter széles, 4 és fél méter magas vásznon. A város annak idején 20 millió forintot költött azokra a 3D-s filmek vetítésére is alkalmas berendezésekre, amelyeknek köszönhetően képben és hangban ugyanazt a minőséget tudja nyújtani, mint vetélytársai a megyeszékhelyen – ráadásul a premierfilmeket is adják. A tavalyi év első kilenc hónapjának statisztikái szerint 889 előadás volt itt, ezekre összesen 16 ezer 952 néző váltott jegyet. A nyitás óta közel 50 ezer látogatója volt a Hagymaház mozijának.Az még nem dőlt el, hogy a Páger mozi vetítőtermének megnyitása után a Hagymaházban meddig lesznek vetítések, illetve megmarad-e véglegesen mindkét filmszínház. Ez a látogatottságon múlik.