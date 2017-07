Ismét pótnagyik táboroztatnak Makón

Heti váltásban négy csoportban összesen 120 gyereket látnak vendégül a nyári szünetben a makói pótnagyik. Táboruk tegnap indult a régi városházán és annak belső udvarán.– Már nagyon vártam, hogy kezdődjön a tábor – árulta el nekünk a Kálvin-iskolában tanuló Sóki Réka. A negyedikes lány leginkább rajzolni szeret itt. A családdal eddig csak a helyi fürdőben voltak, még nem utaztak sehová. A Szent István egyházi iskola diákja, Simon Roland tavaly is volt, még barátokat is szerzett, és most örül, hogy újra találkoznak. – Sokat pingpongozom, és focizni is szeretek – vallott arról, mit csinál itt a legszívesebben.A főszervező, Bakacsi Pálné elmondta, most harmadjára rendezik meg a makói pótnagyik táborát a városban szerény körülmények között élő, illetve nagycsaládos gyerekeknek. Először a Maros-parton, tavaly pedig az egykori Petőfi parki óvodában tartották. Összesen nyolc pótnagyi vigyáz a gyerekekre, akik nap közben trambulinozhatnak, focizhatnak, teniszezhetnek, kézműveskedhetnek, és programokat is szerveznek nekik. A tábort az önkormányzat, illetve helyi vállalkozók támogatják – van, aki fagyit vagy gyümölcsöt hoz, más játszóeszközöket, vagy a szállításban segédkezik. A részt vevő gyerekek még ruhaadományokból is válogathatnak maguknak, illetve a családjuknak.