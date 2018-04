Ismét virágba borult Makó - sok munkával jár, de megéri: átadták a Virágos Makóért verseny díjait

Szakácsné Péli Zsuzsanna joggal büszke virágaira. Fotó: Szabó Imre

– Nagyon fáradságos munka, de megéri. Senkinek nincs olyan szép utcakertje a környéken, mint nekem – mondta a Virágos Makóért verseny egyik idei díjazottja, Szakácsné Péli Zsuzsanna tegnap a díjátadó ünnepség előtt. Megtudtuk tőle, a sávot többek között nárciszokkal, tulipánokkal, liliomokkal ékesíti, de vannak rózsái és orgonái is. Minden héten kapálni, gyomlálni kell, és a mostanihoz hasonló száraz időben mindennap locsolja is a pompás növényeket. – Biztosan egyszerűbb volna fűvel bevetni és nyírni, de amíg bírom, csinálom – mondta, hozzátéve: neki eddig szerencséje volt, vandálok nem tették tönkre a gondosan ápolt utcakertet.A díjátadó ünnepséget a Koronában tartották meg. A résztvevőket először Bárdi Andrea művésztanár szórakoztatta tavaszi ihletésű homokfestő előadásával, majd Farkas Éva Erzsébet polgármesteri köszöntője után Bókáné Bodor Zsuzsanna szakértő tartott kertészeti előadást, s felléptek a VargaBalett növendékei is.

Ami pedig a díjakat illeti, a zsűri idén is 3 kategóriában értékelte a versenyzőket. Virágos erkély kategóriában 17 nevező közül Nagy Zoltánné és Sepsei Gabriella lett első, a 68 utcakert közül Vígh Antalé, Duska Györgynéé és Szakácsné Péli Zsuzsannáé lett az első, míg a legvirágosabb intézménynek a Makói Óvoda Kassai utcai tagintézménye bizonyult – ebben a kategóriában négyen versengtek.