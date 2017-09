Ízkavalkád az apátfalvi főtéren

– Ez szinte nagyobb buli, mint a falunap, nagyon tetszik! – mondta a 69 esztendős Gyenge Józsefné, aki az apátfalvi gasztronómiai napon éppen egy tál birkapörköltet kanalazott. Azt mondta, a töltött káposzta a kedvence, de végig fog kóstolni mindent.képaláHa csakugyan így tett, elég sok időt tölthetett a falu központjában felállított óriási sátor környékén, hiszen többtucatnyi bogrács és más sütő-főző alkalmatosságnál csábították az illatok az érdeklődőket. A kínálatban a barátfülétől a kenyérlángoson át a babgulyásig szinte minden volt.– Kóstolja meg a csörögét! – kínálta a finom csemegét az egyik asztalnál Sókiné Kubinyi Éva. Tényleg finom volt – úgy készült, mint akár száz éve, finom porcukorral szórva, annyi különbséggel, hogy a tésztát nem nyújtófával nyújtották, hanem géppel.A háziasszony azt mondta, ő is kóstolt, például a helyi romák paradicsomos káposztáját – azt mondta róla, isteni volt. Ezt egy hatalmas üstnél Károlyi János főzte 30 kiló sertéshúsból és fűszerekből. 4 óra alatt lett kész, 90 adag kerekedett ki belőle. Büszkén mondta: Apátfalván ez népszerűbb, mint a lecsó.– A fesztivál egyik célja éppen az, hogy a fiatalok megismerjék az idősebbek hagyományos ételeit, illetve az itt élő nemzetiségiek is megmutathassák konyhaművészetüket. Ez hozza igazán közel az embereket – mondta Szekeres Ferenc polgármester.A szórakoztató rendezvényekkel fűszerezett, most harmadízben megtartott kóstolóról azt is megjegyezte: a finomságok alapanyagait nagyrészt a falu közmunkaprogramjában termelték meg. Ő – mint láttuk – a bökényi hagyományőrzők áldós levesét kanalazta jó ízűen.