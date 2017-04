Jelöltekből nem lesz hiány Csanádpalotán

Zsigmond András szerint az elhunyt polgármester egyik fő műve a sportcsarnok. Fotó: Szabó Imre

– Sajnáltam Sanyit. Annyi idős volt, mint én, szerintem az volt a baj, hogy túl sokat vállalt – mondta vasárnap délelőtt a csanádpalotai városháza előtt az egykori csordás, Zsigmond András. Akit emlegetett, az Csanádpalota februárban elhunyt polgármestere, Kovács Sándor – az ő halála miatt kell hamarosan időközi polgármester-választást tartani.Zsigmond szerint jó polgármester volt Kovács Sándor, sokat épült-szépült keze nyomán a település. Hogy ki lesz az utódja? – Ha összeszámolom, eddig több mint tíz jelöltről hallottam – mondja.

Tudta?



Április 18-án hirdetik ki Csanádpalotán, hogy hány ajánlásra lesz szükség a polgármesterjelöltté váláshoz. A kampányidőszak április 22-én indul, az ajánlóíveket 24-én kapják meg az igénylők, a polgármester-aspiránsokat pedig május 8-áig kell bejelenteni. A voksolás időpontját június 11-ére, vasárnapra tűzte ki a helyi választási bizottság.

A palotai főtéren többekkel beszélgetve úgy tűnik, nem túlzott. Öt-hat visszatérő nevet mindenkitől hallottunk, s mellé még ki-ki hozzátett néhányat. Ugyanakkor mindez egyelőre csak szóbeszéd, hivatalosan senki sem jelentette be, hogy megpályázza a tisztséget. Az sem, akit a legtöbben emlegettek. Ő Perneki László, aki korábban volt már polgármester, most pedig – azóta, hogy Kovács Sándor kórházba került – alpolgármesterként irányítja a várost. Lapunknak azt mondta, akkor keressük a kérdésünkkel, amikor a kampány hivatalosan elindul. Ez április 22-e.– Én is nagyon sok jelöltről hallottam – erősítette meg a templom előtt Póta Istvánné. – Sokról azt sem tudom, kicsoda, mit akar. Főleg a fiatal indulókkal kapcsolatban vagyok bizonytalan – tette hozzá. Azt is elmondta, Kovács Sándor idejében nagyon sok mindent megcsináltak Palotán, de volna még tennivalója bőven az utódjának is. A járdákat például nagyon sok helyen meg kellene csinálni.– Én is elestem az egyik hepehupás járdán biciklivel, még a csuklóm is eltört – panaszolta.