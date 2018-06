Jó a víz, tiszta és rendezett a part: ma kinyithat a strand a Maros partján

A Marosból vett mintát megfelelőnek találta a hatóság. Fotó: Szabó Imre

A strand készen áll a vendégek fogadására. Tegnap egy daruval a helyére tették a folyóba vezető lépcsőt. Fotó: Szabó Imre

Nincs akadálya a Maros-parti strand megnyitásának – így összegezhető annak a tájékoztatónak a lényege, amit tegnap kaptunk a tisztiorvosi szolgálattól.Ez azért fontos, mert mint beszámoltunk róla, sokan megdöbbenéssel fogadták, hogy az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) másik hat hazai nyílt vízi fürdőhellyel együtt a makóit is a kifogásolt kategóriába sorolta. Arról is beszámoltunk, hogy ezt a kedvezőtlen minősítést a közkedvelt strand egy két évvel ezelőtti, áradáskor vett minta alapján kapta, és ennek bélyegét még 2020-ig viselnie kell – ennek azonban nincs aktuális jelentősége.A szakemberek június 8-án, majd 11-én – amint az szezonkezdet előtt szokás – mintát vettek a fürdőhelynél a folyóból, és a bakterológiai laborvizsgálat mindkét esetben azt igazolta, hogy a víz megfelelő minőségű.A jó hírt Nagy Nándor, a strandot üzemeltető kommunális nkft. vezetője örömmel fogadta. Mint mondta, kollégái már jó ideje készülnek a nyitásra. Tegnap kint jártunk a strandon, és azt láttuk, tényleg minden készen áll a vendégek fogadására – még a folyóba vezető lépcsőt is a helyére rakták. A Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály közleményében Bosnyákovics Tünde megyei tiszti főorvos tájékoztatójában azt is közölte, megtörtént a meder kötelező átvizsgálása, illetve tegnap helyszíni szemlén győződtek meg arról, hogy a partszakasz tiszta, rendezett állapotokat mutat. A fürdőhely határát, a vízben jelző bójasort ma délelőtt helyezik ki; a nyitás hivatalosan engedélyezett időpontja ma délután 2 óra.