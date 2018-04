Jobbikos ,,lotyózás" - Kiss Attila hárít, Borda Anikónak bizonyítéka van

Azért vagyok lotyó, mert ki mertem mondani a véleményemet?

A Jobbik szóvivője, Z. Kárpát Dániel ugyancsak tegnap, Budapesten ezzel kapcsolatban azt mondta: az ilyesfajta hangnem megengedhetetlen és ennek következménye lesz. Kiss annyit mondott, a felvételt, amin állítása szerint is az ő hangja hallható, de azt manipulálták, a pártvezetésnek elküldte – az ügyben azóta nem keresték.A jelölt Makón, a Hagymaházban Szávay István jobbikos honatyával tartott közös fórumot. Szávayt megkérdeztük, hogy ő is akként vélekedik-e a magyarokról, mint a Jobbik elnöke. Vona Gábor öt évvel ezelőtt az egyszerű emberekről azt írta: olyanok, mint a papucsállatkák, vagy mint a moslékban hempergő, mindent megzabáló disznók. Szávay István kérdésünkre azt mondta, nem olvasta a cikket, így kommentálni sem szeretné.A két politikus a fórumon azt mondta: a választókörzetek többségében a Jobbik az esélyes. promenad.hu-nak adott interjút Borda Anikó , a közelmúltban feloszlott mártélyi Jobbik egykori elnöke. Úgy fogalmazott, Kiss Attila megnyilvánulása az ő szegénységi bizonyítványa, ő pedig arról beszélt a korábbi interjújában, hogy nem akart polgármester lenni, erről éppen Kiss Attila akarta meggyőzni őt. - Ráadásul mindezt csak azért, hogy ne az legyen, amit a Dombi-Kiss Laci (a Jobbik megyei alelnöke, vásárhelyi elnöke – a szerk.) akar. Egy báb voltam neki, csak nem akartam kötélnek állni. És ezt azért sem tagadja, mert levelezés is zajlott közöttünk erről, bizonyítékom van rá. Nálam az verte ki a biztosítékot – most elmondom még egyszer – hogy az az ember, aki a becsületről papol, és a korrupció ellen harcol, odajön hozzám, és elkéri egy horgászegyesület címlistáját? Ez már régen nem az elvekről szól, hanem arról, hogy mindenkin átgázolva hatalomhoz jussanak. A lotyózásáért pedig szánom - nyilatkozta a vásárhelyi portálnak Borda Anikó.Hozzátette, senkitől sem kapott pénzt korábbi nyilatkozatáért, viszont nem cáfolták egyetlen állítását sem, amelyekről bizonyítékai is vannak.