Jogsértő a zöldségesper a polgármester szerint

A politikus szerint a település jogait a kezdetektől sérti az eljárás. A pert az üzlet tulajdonosa, Varga Péter indította, mert az önkormányzat felbontotta a közterület-használatra vonatkozó szerződést, és nem ajánlott fel másik helyet neki. Az önkormányzat szeretné felújítani a piacot, és a zöldségbolt helyére ajándéküzletet tervez. Az ügyről legutóbb tegnapi lapunkban írtunk. Varga szóvá tette a Facebook-oldalán, hogy az önkormányzat még meg sem nyerte a pályázatot, és építési engedélye sincs, de az ő üzletéről már döntött.



Megkérdeztük a polgármestert, hol tart a pályázat és az építési engedély, szenved-e hátrányt a per miatt a beruházás, és a zöldségesbolt megtartásával is fel lehetne-e újítani a piacot. Kedden válaszolt: a pályázat elbírálása zajlik, az építési engedély beadása is. Emlékeztetett, már tavaly áprilisban eldöntötte a testület, hogy azon az önkormányzati tulajdonú területen megvalósul a beruházás. Erről Varga Péterrel is egyeztettek, ezután vette meg a család a bódé melletti sarki házat, üzletnek. Szekeres azt is írta: „elsőként szeretném megköszönni a Délmagyarország napilap tájékoztatását a folyamatban levő bírósági eljárásról és a tárgyalás napjáról. Ha Önök nem jelentetik meg ezt a cikket, nélkülünk zajlik le a tárgyalás." Azt mondta: a bíróság nem értesítette az önkormányzatot. Ez Szekeres szerint azért alakult így, mert a felperes ügyvédje hibásan nyújtotta be az elektronikus kérelmet.