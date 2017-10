Jönnek a milliók a makói Honvédnak

Megkapták a díjkedvezményt



Szeptembertől a munkálatok befejezéséig 40 százalékos bérletidíj-kedvezményt kap az a négy Deák Ferenc utcai üzlet, amelyik ellentételezést kért a felújítással együtt járó forgalomcsökkenés miatt. Az erről szóló előterjesztést egyhangúlag szavazta meg a testület.

Jó hírekkel kezdte a szerdai testületi ülést Farkas Éva Erzsébet polgármester (Fidesz-KDNP). Talán a legfontosabb ezek közül az, hogy most már biztos: a makói önkormányzat megnyerte azt a 750 millió forintos központi támogatást, amiből Honvéd városrészt lehet majd fejleszteni. A pénzből összesen 14 utcát aszfaltoznak le, esővíz-csatornák épülnek, valamint közösségi ház, sportpálya, játszótér készül, sőt parkosítanak, és önkormányzati bérlakásokokat is felújítanak. Már azt is tudni lehet, hogy a beruházás tervei januárra készülnek el.Egyelőre nem tudják folytatni a Nagyér-csatorna kotrását – derült ki, amikor az érintett körzet képviselője, Gáspár Sándor (MSZP) rákérdezett, miért áll a munka. Megírtuk, a csatorna partján élők a nyáron orrfacsaró bűzre panaszkodtak; az évek óta elmaradt kotrást ősszel elvégezték, mostanra a kitermelt hordalékot is elvitték, de a víz továbbra sem folyik el rendesen, mert az Ardics utcán túli szakasz még mindig üledékes, növényzettel benőtt. Nagy Nándor, a városgazdálkodás első embere azt mondta, azért akadtak el, mert kiderült, azon a szakaszon sok csatorna menti ingatlantulajdonos lekerítette, önkényesen a telkéhez csatolta a partot, így a munkagép nem tud dolgozni. Most a telekhatárokat rendezik, a folytatás ezt követően lehetséges.Az pedig, hogy új hajléktalan szállót épít a város, Török Miklós (DK) érdeklődése nyomán derült ki. A polgármester elmondta, az Aradi utca 130. alatt, a szakképző iskola egykori tanterületén találtak egy célnak megfelelően átalakítható raktárat, amit a szakhatóság is megfelelőnek ítélt. Az új szállóra azért van szükség, mert – mint ugyancsak megírtuk – az Ardics utcán jelenleg méltatlan körülmények között, tönkrement, felújíthatatlan faházakban húzódhatnak meg a fedél nélküliek. Farkas Éva Erzsébet azt is elmondta, hogy az új létesítményben a férfiak és a nők elkülönített elhelyezését is meg fogják oldani, illetve hogy az átadást karácsonyra tervezik.