Jövőre felújítják a makói piacot

670 millió karácsonyra



a piacé mellett két másik pályázat sikeréről is tájékoztatott. 200 milliót nyert az ipari park közművesítésére benyújtott anyag, illetve 220-at az Igazgyöngyök útja néven kialakítandó hely- és kultúrtörténeti, vallási turistaútvonal, amely 15 különböző attrakciót kínál majd az idelátogatóknak. Összesen tehát 670 milliót kap a város most karácsonyra – adta hírül. Farkas Éva Erzsébet

A makói piac több mint fél évszázada működik a jelenlegi helyen. Bucsai György zöldséges szerint szükség van a felújításra. Fotó: Szabó Imre

– Haladni kell a korral: ha a többi piac folyamatosan korszerűsít, a vevők megtartása érdekében ez itt is elengedhetetlen – mondta az egyik zöldséges, Bucsai György tegnap arra a hírre reagálva, hogy a makói önkormányzat erre készül. Azt azért még hozzátette: számára fontosak az olyan gyakorlati kérdések, mint például hogy lesz-e több mellékhelyiség vagy ivókút, és az is, nem húzódik-e el úgy a beruházás, hogy a vásárlók elpártolnak.A virágokat áruló Varga Anna úgy vélte, a piaci sátortető tartóoszlopai még bírnák sokáig, szerinte a legnagyobb baj az, hogy fiatal árusok már alig vannak. – Én nagyon örülök, ha kényelmesebb, szebb lesz a piac – jelezte az egyik vevő, Altfer László . Szerinte ráfér a korszerűsítés.

Azt, hogy a felújításra még tavaly tavasszal benyújtott pályázata nyert, Farkas Éva Erzsébet polgármester most jelentette be. A beruházásra 250 milliót kap a város. Azt már a benyújtáskor megírtuk, hogy az elképzelések szerint a piac több mint 9000 négyzetméteres területének a fele lesz fedett, azaz négyszer annyi, mint jelenleg. A beruházás ráadásul nagyobb zöldövezetet, új hangosítást, wifielérést és térfigyelő kamerarendszert is hoz, később pedig csarnokká lehet majd bővíteni az épületegyüttest. A mostani helyen egyébként a hatvanas évek óta működik a piac, és a mára elavult fedett részt a kilencvenes években alakították ki. 306 pad és 575 elárusítóhely van a Deák Ferenc utcai területen.A beruházás tervei már készen vannak. Ezeket most látványvilágában hozzáigazítják a Deák Ferenc utca felújításának terveihez, majd egy-két hónap múlva indulhat a közbeszerzési eljárás, aztán a munka – mondta el a polgármester.