Jövőre készül csak el a feldúrt Deák utca: kedvezmény a bérlőknek

– Elfogadható – röviden így kommentálta a makói Deák Ferenc utcán működő egyik méterárubolt vezetője, Szakács Istvánné lapunk információját arról, hogy az itteni üzletek várhatóan 40 százalékos bérletidíj-kedvezményt kapnak. Megírtuk , ez az a belvárosi utca, amelyet most teljesen feldúrtak, mert a jövő év elejére fel fogják újítani. Nagyon szép lesz, de akinek itt az üzlete, vendéglátóhelye – összesen tucatnyi van –, egyelőre csak bosszankodik a vevők elmaradása miatt. Szakácsné volt az, aki 3 másik kereskedőtársa nevében is az önkormányzathoz fordult valamilyen kompenzáció reményében . Mivel gyalogosan, kerékpárral és autóval is nehéz a közlekedés, a parkolók száma is megcsappant, így komoly, 50 százalékosra becsült bevételkiesést kénytelenek elkönyvelni. A 4 üzlet a szolgáltatóházban működik, a ma reggel 9-kor, a Koronában kezdődő képviselő-testületi ülésen – más napirendi pontok mellett – az ezekre vonatkozó kedvezményekről fognak tárgyalni. Az előterjesztés visszamenőleg, szeptembertől 40 százalékos díjkedvezményt javasol a bérlőknek egészen a munkálatok befejezéséig. Ezt a kedvezményt más hasonlóval nem lehet összevonni.Hasonló kérése egyébként már volt makói kereskedőknek, szolgáltatóknak, méghozzá 2011-ben. Akkor a Hagymatikum fürdő környékén folyt hasonló tereprendezés, és az önkormányzat a Bérpalotában működő üzletek vezetői a fürdő átadásáig 50 százalékos bérletidíj-mérséklést kaptak – igaz, azzal a kitétellel, hogy az avatást követően viszont, mivel várhatóan megnő a forgalmuk, emelnek a tarifán.