Jutalomjáték: ismét Rejtő-darab a Hagymaházban

– Közérthető, saját korára és napjainkra is szellemesen reflektáló, hangulatos, humoros darab – így jellemezte a Jutalomjáték című egyfelvonásos, egyórás Rejtő-darabot Varga Norbert, a Makói Teátrum művészeti vezetője. Ezt mutatták be pénteken újdonságként a Hagymaház közönségének, bár mint megtudtuk, ez eredetileg az első előadás harmadik felvonása lett volna. Ugyanakkor annyira megszerette a társulat, hogy úgy döntöttek, mindenképp színpadra állnak vele.A 16 fős csapat a tavaly januári válogató után februártól, azaz egy esztendeje próbál együtt. Az általános iskolástól a nyugdíjasig minden korosztály szerepel az előadásban. Első Rejtő-darabjukat, a Csontkomédiát nemcsak hazai pályán, hanem a palotai színjátszó fesztiválon is bemutatták – sikerrel. Ezenkívül színpadra állították a Hókirálynő című, Andersen-mesén alapuló gyermekelőadást is. A Jutalomjátékot tavaly november óta próbálták.Varga Norbert úgy gondolja, a társulat a mostani produkcióval hosszú távon is igazolta létjogosultságát. Terveik szerint a darabot minden hónapban be fogják mutatni valahol – a cél az, hogy minél többen megismerjék a Teátrumot, illetve hogy a színjátszók megfelelő színpadi rutint szerezzenek. Már vannak ötleteik, mi lesz a folytatás, egyelőre azonban ezt szeretnék megőrizni meglepetésnek.