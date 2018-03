Kacagós flashmob a boldogság napján - galéria

– Rám mindig jellemző a boldogság: boldoggá tesz a családom, a barátaim, a lovak és a kutyák – mondta Hajdú Dóra, a Szikszai Györgyről elnevezett makói református iskola hatodikos diákja. 300 gyerekkel együtt ő is résztvevője volt a közösen működő óvoda és iskola tegnap délelőtti flashmobjának, amit a boldogság napja alkalmából tartottak. Azt mondta, nagyon jól érezte magát, különösen mert egy nagyon cuki, Áron nevű ovis mellé került a tömegben.A villámcsődületet eredetileg az iskolaudvarra tervezték, de a rossz idő miatt végül egy teremben tartották meg. A villámcsődületen Bagdi Bella Ma rám talál a boldogság című számára táncoltak, tapsoltak együtt, majd papírszívecskékkel ajándékozták meg és végül meg is ölelték egymást. A szívecskékre mindenki felírhatta, minek örül, miért hálás – Dóra például azért, mert jó családba született, és sok szeretetben van része.A közösen működő két intézmény vezetője, Bertus- Barcza Csabáné azt mondta, ezt azért szervezték meg, mert úgynevezett boldog intézményként működnek: a mindennapi munkában a pozitív pszichológia módszereit alkalmazzák, külön órákat is tartanak a témában – ebben a hónapban például az apró örömök megéléséről. Ez kreatívabbá, nyitottabbá teszi őket, és segíti a problémák megoldását. A gyerekeket és a felnőtteket látva úgy tűnt, a dolog működik: mindenki önfeledten szórakozott, kacagott.