Kamionáradat a régi 43-ason Apátfalva és Magyarcsanád között: legalább másfél év a nyugalomig

Magyarcsanádot is újból elárasztották a kamionok. Fotó: Kuklis István

– Elegünk van a kamionokból. A konyhában folyamatosan rezegnek a poharak, a házam is megrepedt. Próbáltam ezért kártérítést kérni, de a végén még nekem kellett fizetnem az eljárásért – dühöngött az apátfalvi főutcán lakó Lipták Mihály.A falut és a szomszédos Magyarcsanádot egy éve újra gyötri a kamionforgalom – akkor terelték el a teherforgalmat erre. A férfi megjegyezte, az aszfaltot hiába foltozták be, azóta már megint tönkrement. A sofőröket nem érdekli sem a sebességkorlátozás, sem a lámpa, akár 70-80-nal is száguldanak az egyenes útszakaszon. Az Apátfalva szélén lakókat az is bosszantja, hogy az út mentén zajjal-porral járó kamionparkoló is üzemel – ami nyilván bezárna, ha a járművek másfelé mennének.

A két faluban az M43-as átadása után mindenki azt hitte, végleg megszabadultak a kamionáradattól, csakhogy kiderült, a teherjárművek jelentős része nem tudja az országot a csanádpalotai átkelőnél elhagyni. Így azok onnan a régi, nagylaki átkelő felé indultak meg, ezt a falut kettévágva. A nagylakiak gondját a múlt év elején úgy oldották meg , hogy módosították a kamionok útvonal-engedélyezését, illetve kihelyezték azokat az új táblákat, amelyek az M43-asról Makó után leterelik ezeket a régi 43-asra. A 476 lelkes Nagylak azóta fellélegezhetett, a 2920 lakót számláló Apátfalva és az 1538 fős Magyarcsanád pedig ismét elszenvedi a napi 6-800 kamionnal együtt járó minden nyűgöt.Hosszú távú megoldásként tavaly nyárra azt ígérték, elkészül Makónál a mérlegház, így a teherkocsik egy része már mehet a sztrádán a palotai átkelőhöz. Ennek egyelőre se híre, se hamva. A másik megoldás a Nagylakot Csanádpalota felől elkerülő, onnan a határra vezető út megépítése – akkortól minden Makó és Nagylak közti falu teljesen mentesülhet a kamionoktól. Erre azonban, úgy tűnik, még várni kell.Magyarcsanád polgármestere, Farkas János úgy tudja, a munka márciusban indul, és nagyjából másfél évig tart majd. Ezt valószínűsíti az is, hogy a kivitelező cég a faluban két esztendőre bérelt ki szálláshelyeket.