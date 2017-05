Kamionossal küldték el a kamionosokat bepanaszoló levelet

– Egy munkatársunk láthatósági mellényben megállította az egyik kőszállító kamiont a polgármesteri hivatal előtt. Odaadta a sofőrnek a levelet, hogy vigye el a főnökének – mesélte Radó Tibor pitvarosi polgármester. Mint arról beszámoltunk , a határtól Tótkomlósig jelentősen megnövekedett az utóbbi napokban a teherforgalom. Kőszállító kamionok robognak át a falvakon. A települések lakóinak nem tetszik, hogy a nagyjárművek sofőrjeinek többsége belterületen sem lassít.Pitvaroson forgalomszámlálást is végzett az önkormányzat. Május 2-án 8-tól 16 óráig 52 kőszállító kamion haladt át a falu főutcáján az egyébként szokásos forgalmon kívül.– Nem azzal van a baj, hogy jönnek, hanem azzal, hogy nem lassítanak – magyarázta a polgármester. – Az önkormányzattal szemközt van az iskolánk. Ott 30 kilométer per órás sebességkorlátozás érvényes. Nem igazán tartják be. Féltjük a gyerekeket. Ezért írtam a levelet a kamionosok vezetőjének. Mivel nem tudni, melyik cég, így nem lehetett postán feladni. Ezért állítottuk meg az egyik sofőrt.A polgármester arra kéri a cégvezetőt, munkatársaik legyenek tekintettel azoknak a településeknek a lakóira, amelyeken áthaladnak, ne lépjék túl a megengedett sebességet. Jelezte, a rendőrséget arra kérik, hogy rendszeresen traffipaxozzanak a településen. – A levél valószínűleg célba ért. Mintha lassultak volna kicsit a kamionok – tette hozzá Radó Tibor . Holnap rendvédelmi napot rendeznek Pitvaroson, amire a környék diákjait várják. Akkor lesz lehetősége egyeztetni a közlekedésbiztonságot érintő kérdésekről a rendőrség illetékeseivel.