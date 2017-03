Kanyaró ellen oltják a kórházi dolgozókat

Súlyos szövődményekkel járhat



Mivel vírusról van szó, gyógyszer nem létezik ellene. A betegség szövődményeként középfül gyulladás, gennyes kötőhártya gyulladás, tüdőgyulladás, gyomor- és bélhurut valamint agyvelőgyulladás is kialakulhat. Átlagosan 500 kanyarós betegből egy meghal.

Megérkeztek a vakcinák

Romániából terjedhetett át a járvány

A kórházi dolgozók a legveszélyeztetettebbek

– Kellemetlenül érintett bennünket a járványügyi zárlat, de betartjuk, mi sem szeretnénk, ha a kanyaró továbbterjedne – mondta a makói kórház kapujánál Restás Péter Ernő. A keresztapjával együtt azért jött, hogy az öccsét, akinek autóbalesete volt, hazavihessék.Ez most bonyolultabb, mint egyébként lenne: a ruháját a portán leadták, onnan egy beteghordó vitte el hozzá, aztán amikor segítettek neki felöltözni, kihozták a kapuhoz.A portán lapunknak azt mondták, az emberek többsége tisztában van a látogatási tilalommal, egész nap alig tucatnyian érdeklődtek emiatt személyesen. Aki csomagot hoz, attól átveszik, és továbbítják a betegnek. A legtöbben az iránt érdeklődnek, vajon a szakrendelők és a labor működik-e. Mint megírtuk, a kanyaró miatti zárlat csak a sürgősségi és a fekvőbeteg-osztályokat érinti, tehát a többi természetesen fogadja a betegeket. Erről meg is győződtünk. Mint láttuk, a rendelői tömbben a szokásos munka folyt, az emberek nyugodtak voltak – csak annyi volt a különbség, hogy az egészségügyi dolgozók maszkot viseltek.Ez indokolt is, hiszen mint Kallai Árpád főigazgatótól megtudtuk, a hétfőn munkába érkezett dolgozók szűrésekor további egy kanyarógyanús embert találtak, így a megfertőződöttek száma immár 11. A már ismert betegek állapotában nincs változás. Tegnap délután megérkeztek a vakcinák is az intézménybe, hogy beadják azoknak az alkalmazottaknak, akiknek szükségük lehet rá – itt összesen 420-an dolgoznak. A kórházban ápoltak közül továbbra sem beteg senki. A gyermekosztályon jelenleg 4 csecsemő van – őket akkor oltják be ellenanyaggal, ha felmerül annak gyanúja, hogy veszélyben vannak. A főigazgató nem tud arról, hogy a kórházban ápoltak közül bárki érintett lehet.Azokat a pácienseket, akiknek a műtétjét, egyéb beavatkozását a járványügyi zárlat miatt most nem tudják elvégezni, a hétvégén kivétel nélkül értesítették, közülük senki sem jelent meg tegnap. Kallai Árpád azt mondta, hogy nekik várhatóan legfeljebb néhány hetet kell várniuk. A sürgős, például daganatos betegség miatt halaszthatatlan műtéteket a hódmezővásárhelyi kórházban végezték, illetve végzik el. Emiatt a halasztható műtéteket ott is át kellett szervezni. Makón 30 műtét lett volna a héten, Vásárhelyen a 40 tervezett műtétből 25-öt kell elhalasztani.Ahogy arról beszámoltunk, Romániában kanyarójárvány tört ki, ez terjedhetett át Makó környékére. A magyar lakosságnak csupán bizonyos része védett a rendkívül agresszíven terjedő vírustól. A kialakult helyzet miatt tegnap déltől ismét látogatási tilalmat rendeltek el – a makói kórház után immár az összes szegedi klinika is zárva van a rokonok előtt.– Magyarországon 1969-ben vezették be a védőoltást, ekkor még csak a kanyaró ellen védett a beadott vakcina – mondta el Rózsa Mária, a szegedi gyermekklinika gyermekinfektológus főorvosa. – A 48 éven felüliek ebből következően csak akkor védettek, ha átestek a vírusfertőzésen. A fiatalabbak sem védettek azonban teljes mértékben, hiszen 1999 óta adnak csak emlékeztető oltást 11 éves korban az MMR-oltáshoz, amely már egy kombinált vakcina. Mivel a védettség az idő előrehaladtával csökkenhet, így fordulhatott elő, hogy most korábban beoltott egészségügyi dolgozók megbetegedtek.A szakember szerint a védőoltások miatt már nincsenek kanyarós megbetegedések, ezért sokan azt gondolják, hogy ez a betegség nem létezik. Csakhogy a vírus nem tűnt el, mindössze arról van szó, hogy az immunológiailag védett környezetben nem talál fogékony szervezetet. Szomszédainknál azért üthette fel ismét a fejét a betegség, mivel ott csak ajánlott az oltás, nem kötelező. Betegségüket aztán az őket ellátó egészségügyi személyzet is megkapta. Rózsa Mária elmondta, elsősorban a kórházi dolgozók veszélyeztetettek az átjáró betegek miatt. Ha az egészségügyi dolgozók a szűrést követően kimutathatóan fogékonyak a fertőzésre, akkor beoltják őket. Hasonlóan jártak el egyébként tavaly ősszel a bárányhimlőjárvány kapcsán is. Könnyen meg lehet azonban fertőződni például azokban a fürdőkben is, ahol sok román megfordul. A kanyaró már a kiütések megjelenése előtt fertőz, azok megjelenése után 3-4 nappal viszont már nem.– Aki kanyarós beteggel érintkezett, meg kell vizsgálni, hogy van-e a szervezetében ellenanyag. Ha nincs, azonnal be kell oltani – mondta el a szakember, aki vérvizsgálatot javasol azoknak is, akik szeretnének biztosak lenni abban, védettek-e a vírussal szemben.