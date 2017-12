Kápolna mézeskalácsból

A mézeskalács kápolna és ügyes kezű alkotói. Fotó: Szabó Imre

– Nehéz volt, mert a mézeskalács tésztájával gyorsan kell dolgozni, hiszen nagyon hamar kihűl és megkeményedik – mondta a makói Csirik Erzsébet, aki kitalálta: a makói múzeum felhívására a Hagymás Makó nyugdíjasklubban elkészítik egy érdekes helyi épület mását. Előtte hetekig járta a várost, fotózott, majd végül a legrégebbi épületre, a Kálvária-dombon álló kápolnára esett a választása. Az épület terveit, a szükséges sablonokat Tóth László készítette el 3 nap alatt, majd két klubtaggal, Lantosné Szél Gizellával és Lóczi Sándornéval együtt végezték el a munka javát – árulta el a klubvezető.

A lapunkban is közzétett felhívásra végül négy alkotást küldtek be. Volt, aki egy Makón sokfelé látható napsugaras parasztházat formázott meg, elkészült a múzeum skanzenjében álló hagymás ház kicsinyített mása és a városháza, illetve az előtte lévő park is. A mézeskalács épületeket a kiállításmegnyitó végén elárverezték; 15 ezer forint jött össze, amit Szikszai Zsuzsanna múzeumigazgató az Egyesített Népjóléti Intézmény vezetőjének, Tóthné Balázs Andreának adott át. A pénzből egy rászoruló családot fognak támogatni. Az édes makettek december 20-áig lesznek láthatók a makói múzeumban.