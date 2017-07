Kapucnit viselt a tettes a hőség ellenére - bokorba dobta a biciklit a makói szatyros tolvaj

– A lányom szombat reggel 7-kor csak két percre ugrott be a boltunkba – magyarázta Fekete Tibor, a makói Hédervári és Új utca sarkán lévő kisbolt tulajdonosa. Erre a kis időre nem zárta le a kerékpárját, de a tolvajnak ez is elég volt: elvitte a kosarában lévő hátizsákkal együtt, amiben egy drága lovaglósisak volt. A biciklit 80 ezer forintért vették két évvel ezelőtt. Hozzátette, korábban ő maga is gyakran hagyta lezáratlanul a biciklijét a bolt közelében, de eddig nem volt belőle probléma.A lopásról a bolt biztonsági kamerája felvételt készített, amit Feketéék felhívásukkal együtt a Facebookon, többek között a lapunk által alapított Makón élek-csoportban is megosztottak. A képsorokon egy feltehetőleg női alak látható, aki a hőség ellenére kapucnit visel – ebből arra lehet következtetni, hogy eleve rosszban sántikált. Fekete Tibor azt mondja, azért is jó lenne elkapni, mert elképzelhető, hogy a boltba is be-bejárt az illető, és nem csak vásárolni. A poszthoz egyébként nagyon sok hozzászólás érkezett.

A rendőrség tanácsai

Vásároljanak erős lakatot, ami átéri a vázat és a kereket is, és azokat együttesen rögzítsék egy stabil tárgyhoz – tanácsolja a rendőrség. A kerékpárt tanácsos forgalmas helyen lezárni, és érdemes a bicikliről fényképet is készíteni, alvázszámát, egyedi ismertetőjegyeit feljegyezni, megőrizni. Ha mégis ellopták, bejelentést kell tenni a 112-es hívószámon. Bár a közvélekedés szerint ezt felesleges bejelenteni, gyakran fordul elő, hogy a rendőrség kerékpártolvajt fülel le, és ilyenkor általában a drótszamarak is előkerülnek. Makón a rekorder közülük az volt, aki egymaga 23 lopást ismert be.

A legtöbben együttérzésüket fejezték ki, de volt olyan is, aki a lányt hibáztatta, amiért nem zárta le a kétkerekűt. Édesapja azt mondja, ez tényleg nem volt szerencsés, de ettől még a lopás az lopás, és senki sincs felhatalmazva arra, hogy a lakat nélküli drótszamarakat tetszése szerint elvigye. Mostantól mindenesetre az egész család ügyelni fog a biciklikre.A bicikli végül vasárnap reggel került elő: a főtér közelében egy bokorba hajítva találta meg egy kézbesítő, aki hazavitte, majd szólt a rendőrségen. Tibor azt mondja, elképzelhető, hogy a közösségi média erejének köszönhető, hogy a kétkerekű meglett. Miután felhívásukat rengetegen megosztották, a tettes valószínűleg jobbnak látta megszabadulni tőle. A hátizsák azonban még nem került elő, ahogyan a tolvajt is keresik még. A megyei főkapitányságtól úgy tudjuk, lopás gyanúja miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen a Makói Rendőrkapitányságon.