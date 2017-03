Karácsonyfát és tévét is dobtak a csatornába

A karácsonyfától nem most és nem így kellene megszabadulni. Fotó: Szabó Imre

Megdöbbentő látvánnyal szembesültünk a napokban a makói Honvéd-csatorna mellett járva: az egyik helyen valaki egy karácsonyfát dobott a vízbe – a szaloncukros papírok is rajta voltak –, valamivel lejjebb pedig egy régi tévékészüléket láttunk benne. Azon szinte már meg sem lepődtünk, hogy nagyon sok műanyag flakon is lebegett a felszínen. A csatornát ráadásul néhány helyen a nád is benőtte. A vízelvezetőbe korábban is dobáltak mindenféle hulladékokat, pedig fontos lenne, hogy az összegyűlő esővizet el tudja vinni – Honvéd városrész Makó legalacsonyabban fekvő, gyakran belvizes területe.

A vízből a szemetet rendszeresen szedik a közfoglalkoztatottak– tájékoztatta lapunkat a városháza. A csatorna végén van egy szemétfogó rács, az ott felgyülemlő úszó hulladékot is időről időre elviszik. A nagyobb tárgyakat, mint például a tévé, külön is kiszedik, ha erről jelzést kapnak.A Honvéd-csatornát ezenkívül minden évben legalább egyszer, amikor a vízállás alacsonyabb, az elejétől a végéig géppel kikotorják. A nádat ugyancsak akkor tudják vágni, amikor nem áll vízben. A tájékoztató azzal zárul: a városvezetés ismét kéri a lakosokat az együttélés szabályainak betartására, illetve hogy ne helyezzenek ki illegálisan hulladékot. Ha valahol ilyet látnak, jelezzék az önkormányzatnak.