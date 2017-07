Kedvencek temetője: az elpusztult kutyát, cicát el lehet ásni a kertben

Sokan tanácstalanok, mit tegyenek, ha házi kedvencük, kutyájuk-macskájuk elpusztul – derült ki egy makói olvasónk panaszából. Ő is így járt. Az állat egy nagyobb testű, nagyjából 40 kilós kutya volt, betegségben pusztult el. Bár a tetemet le lehet adni a városszéli gyepmesteri telepen, illetve a hódmezővásárhelyi állatifehérje-feldolgozó konténerében is el lehet helyezni – utóbbi helyen ráadásul térítési díj nélkül –, a szállítás gondot jelenthet annak, akinek nincs autója.



A probléma információink szerint nem egyedi, a makói gyepmesteri telepre hetente fut be néhány hasonló kérés. Ugyanakkor olvasónkat, amikor szerette volna, ha elszállítják a tetemet, mind a gyepmesteri telepen, mind a városházán úgy tájékoztatták, hogy ez a gyepmesternek nem kötelessége. Az önkormányzattól egyébként hivatalos tájékoztatást is kértünk arról, mi a teendő ilyen esetben, egyelőre azonban nem kaptunk rá választ. Panaszos olvasónknak egy hódmezővásárhelyi vállalkozó ajánlotta, hogy előbb 7, majd 10 ezer forintért elviszi az elhullott állatot, de ebből aztán nem lett semmi. Szerencsére egy ismerős segítségével végül sikerült megoldani a problémát.



De mit tegyen az, akinek még segítőkész ismerőse sincs? A vonatkozó jogszabályokat tanulmányozva egy megoldás kínálkozik: a vidékfejlesztési miniszter rendelete szerint a tetem „az állattartó ingatlanán – az elhullott lófélék hullájának kivételével – legfeljebb évi 100 kilogramm össztömegig elföldelhető". Ezt persze ott lehet megtenni, ahol a talajvízszint 1,5 méternél nem magasabb, és a szomszédos telektől is legalább másfél méternyi távolságot kell tartani.