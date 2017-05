Kék szalaggal csendesen tüntettek: volt diákok és kollégák is kiálltak Rója István mellett

János, nem a tied ez a város! – ez volt olvasható a szerdai, Rója István gimnáziumigazgató melletti makói szimpátiatüntetés egyetlen nagy méretű tábláján. Készítője, Fodor Kata azt mondta, ugyan nem a József Attila Gimnáziumban tanult, de felháborítja a direktorválasztással kapcsolatos eljárás, és úgy érzi, Vásárhely nem hagy levegőt a város szellemiségének.Megszólítottunk egy fiatalt is. Egy iskolapólót viselő, 11. évfolyamos diáklány azt mondta, 7 éve tanul a gimnáziumban, és szeret ide járni. Diáktársaival együtt úgy gondolja, nem igaz, hogy Rója István nem innovatív, hiszen a suliban mindig vannak újdonságok, és nagyon szeretik az igazgatót. A demonstrációt a középiskola József Attila utcai kapujánál tartották meg.Ötszáz fősre becsülhető tömeg gyűlt össze – voltak köztük diákok, pedagógusok, szülők, egyszerű makóiak. Feltűnt több ellenzéki politikus is. Ott volt a Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselője, Török Miklós és a párt több tagja, még Mucsi Tamás választókerületi elnök is, de a jobbikos Zeitler Ádám és Kiss Attila, a független Marosvári Attila és a volt MSZP-s polgármester, Buzás Péter ugyancsak. Sokan kék szalagot viseltek, néhányan Én is JAG-os vagyok, illetve Kiállok Rója István mellett feliratú fénymásolt papírlapot tartottak a kezükben.A tüntetést a lapunkból már jól ismert Móra Ferenc Attila csendes demonstrációként jelentette be, ennek ellenére beszédek is elhangzottak. Közben az eső is szakadni kezdett, ez azonban nem szegte kedvét az összegyűlteknek. A mikrofonhoz elsőként Szabó Nándor egykori gimnazista lépett, majd Oláh Sándor nyugdíjas pedagógus, aki nagy tapsot kapott, amikor Rója támogatottságára azzal utalt: csak úgy lehet csatát nyerni, ha a sereg a vezér mellett van. A pedagógusok nevében Nyúzó Béla és Vezsenyi László biztosította támogatásáról az igazgatót – mindketten azt mondták, szeretnek ebben a jó légkörű iskolában tanítani.A legnagyobb, szűnni alig akaró vastapsot Rója kapta. Azt mondta, jó látni, hogy háromszor annyian jöttek el, mint a március 15-i ünnepségre, és ekkora kitüntetést még nem kapott – hozzátette persze, eddig másikat sem. Úgy fogalmazott, szerinte ez a megmozdulás nemcsak érte, hanem a demokráciáért is szerveződött. Azt is elárulta, vannak fiatal kollégák az iskolában, akik eredetileg gondolkoztak, hogy indulnak az igazgatói tisztségért, de valamennyien azt mondták, csak az ő nyugdíjba vonulása után pályáznak.