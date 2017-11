Kell a munkáskéz: összehoznák a munkaadókat és a dolgozni akarókat Makón

A makói kandallógyárban is örülnének még több munkáskéznek. Fotó: Török János

– Sok ember van, akiket el lehetne helyezni, ha mondjuk valamilyen betanított szakmára kiképeznék őket. A mi gyárunk is tudna fogadni ilyeneket különböző vasipari szakmákban, még hölgyeket is – mondta a kandallókat gyártó makói Váll-Ker Kft. ügyvezetője, egyben a helyi vállalkozói szövetség elnöke, Tóth István. Úgy tudja, nemcsak náluk, a többi üzemben is jellemző már a munkaerőhiány, ugyanakkor sokszor a szemlélettel is baj van. Példaként elmondta: volt, aki kétnapi munka után faképnél hagyta a gyárat, mondván, hogy külföldre megy dolgozni – aztán kiderült, hogy kevesebb pénzért közmunkásnak állt, mert ott nincs akkora hajtás.Mindez azon a sajtótájékoztatón hangzott el, amit Farkas Éva Erzsébet polgármester és Weszelyné Véghseő Henriett képviselő tartott a vállalkozói szövetség elnökével közösen a térségi foglalkoztatási paktumirodáról. A polgármestertől megtudtuk, a Koronában nyár óta, két fővel működő irodát 474 millió forintos támogatásból, a kormányhivatallal együttműködve hozták létre azzal a céllal, hogy kifejezetten a helyi vállalkozásoknak, illetve álláskeresőknek segítsen egymásra találni. A pénzt nagyrészt munkabérre, kisebb hányadban képzésekre, a munkába járás segítésére, járulékcsökkentő és munkakipróbáló támogatásokra fogják költeni. A cél az, hogy az iroda közreműködésével 2018-tól 3 év alatt összesen 307 embert tudjanak tartósan álláshoz juttatni.

Weszelyné az elhangzottakhoz hozzátette: a Maros-parti városban a helyi és a kormányzati, munkahelyteremtést ösztönző intézkedéseknek köszönhetően már most is jó a foglalkoztatási helyzet. 2014-ben 947 álláskeresőt tartottak nyilván, idén már csak 478-at. A munkanélküliségi ráta a városban pillanatnyilag 3 százalékos. Az önkormányzat, illetve más cégek által foglalkoztatott közmunkások száma is csökkent az elmúlt évben, 586-ról 512-re.